温州晚报 2026-10-09 09:24:36

一条来自“院长”的微信背书，让药店主管误以为对接上长期企业大客户，轻信对方先货后款的采购模式，被对方连续9个多月赊取500余盒高价阿胶。近日，温州中院二审审理了这起合同诈骗案。

温州网讯 一条来自“院长”的微信背书，让药店主管误以为对接上长期企业大客户，轻信对方先货后款的采购模式，被对方连续9个多月赊取500余盒高价阿胶。近日，温州中院二审审理了这起合同诈骗案。

2025年初，温州某药店经营主管李女士经人介绍结识陈某。陈某自称本地一家民办养老机构工作人员，长期需要采购阿胶礼盒用于商务送礼。出于拓展企业团购业务、冲刺年度业绩的考量，李女士对这名“优质客户”格外重视，应允了陈某先拿货、后付款的赊账要求。在此后9个月时间里，陈某几乎每日下单采购，单日最高拿货量达8盒。面对李女士的多次催款，陈某轮番编造医保账户冻结、财务人员请假、法人未签字等理由拖延支付，同时持续承诺后续加大采购量，稳住药店继续供货。

为彻底打消李女士的顾虑，一名头像、朋友圈内容与养老机构负责人高度一致的微信账号主动添加李女士，明确表示知晓陈某的阿胶采购事宜，承诺货品先行配送、后期统一结算。仅凭这一虚假背书，李女士彻底放下戒备，持续为陈某供货。

据药店进销存台账记录，2025年1月至9月，陈某通过自提、跑腿配送等方式，累计从药店取走阿胶礼盒500余盒，全程仅支付货款1万余元，拖欠货款共计39万余元。

由于迟迟无法收回大额欠款，李女士心生疑虑，专程前往涉事养老机构核实情况，结果让其瞬间警醒。该机构负责人刘院长明确答复：单位从未向该药店采购阿胶，网传背书微信并非本人账号，且陈某早在2024年10月就已从单位离职。

发现被骗后，李女士收集整理微信聊天记录、配送凭证、进销存台账等全套证据，向公安机关报案。

到案后，陈某拒不承认诈骗行为，辩称双方只是普通商事欠款、属于民事纠纷。为戳破陈某“商务送礼”的谎言，鹿城区人民检察院承办检察官细致梳理案卷，发现陈某始终无法提供任何送礼的具体时间、地点、对接人等有效信息。同时核查到陈某有合同诈骗前科，身负多笔未清偿民事债务，无固定收入和个人资产，明显不具备大额付款能力。

办案机关聚焦资金流向开展补充侦查，最终查实关键线索：陈某每次拿到阿胶礼盒后的两至三日内，均会收到烟酒行、寄卖行的转账回款，金额数百至数千元不等。

经商家证言核实，陈某将骗来的阿胶礼盒以“单位福利、家中闲置”为由低价批量回收套现，累计套现20万余元。所有赃款均被其用于个人日常消费、游戏充值等挥霍支出。

2026年7月1日，鹿城区人民检察院依法提起公诉，法院一审以合同诈骗罪判处陈某有期徒刑六年六个月，并处罚金7万元。陈某不服判决提起上诉，2026年9月4日，二审法院依法裁定驳回上诉、维持原判，目前判决已正式生效。

来 源：温州晚报

原标题： 一条“院长”微信 药店被骗 500余盒阿胶

作者 一衣 鹿轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com