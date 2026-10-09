温州都市报 2026-10-09 09:20:17

近日，有读者拨打新闻热线反映，位于永嘉县南城街道的“龙威功夫会馆”突然停业，停业前仍以“终身班”“精英班”等名义收取培训费用，有家长缴费金额超过1.5万元。此外，该武馆还拖欠8名员工工资约2万元。

温州网讯 近日，有读者拨打新闻热线反映，位于永嘉县南城街道的“龙威功夫会馆”突然停业，停业前仍以“终身班”“精英班”等名义收取培训费用，有家长缴费金额超过1.5万元。此外，该武馆还拖欠8名员工工资约2万元。

多名家长缴纳上万元费用

家长潘女士说，她此前在武馆缴费约1.5万元，孩子一直在武馆上课。今年7月1日，她向武馆询问剩余课时，对方告知还有40余节。当晚，武馆教练马成垚电话联系她，说其女儿动作需要加强，建议加课。潘女士带孩子到店练了一会儿，马成垚与武馆另一名工作人员向她推荐课程，称剩余课时可在暑假内上完，“还有暑假集训课，很快消耗完。”事后她得知，武馆并未开设暑假集训。

“他们说现在交15800元，以后就是‘精英班’‘终身班’，都不用再交钱了，而且是马成垚教，一个班就6个孩子，不会再增加人。”潘女士说，在两人的劝说下，她当晚缴纳了15800元。

家长王女士的经历与潘女士相似，“不计此前剩余的课时费，我总共缴费17400元。”

“9月份还有很多家长在缴费，9月底武馆还在上塘一所幼儿园发传单。”潘女士说，她事后得知，实际上武馆的房租合同今年8月已到期，租金也一直拖欠未付。

家长周女士的缴费时间更早。2025年8月17日，她缴纳“精英班”培训费13380元，并抵扣了此前部分普通班课时费用，武馆承诺上课期限为2年。

“2026年8月期间，武馆的工作人员王星宇和法定代表人马成垚多次以加课的名义喊我们去上课，上课期间让我们给孩子报‘终身班’。”周女士说，武馆承诺“终身班”一直由马成垚执教，教授武术器械类套路，后续无需再缴纳费用，可以一直学到16周岁。她按要求将“精英班”剩余课时费8850元抵扣至“终身班”，又补足差额10950元。

家长徐女士表示，教练马成垚承诺“终身班”由其本人执教，“出于对他前两年教学态度的信任，我交了15800元学费。”

哪知到了10月3日，武馆突然停业了。

当地警方已经介入调查

武馆停业，受影响的不只是家长。武馆工作人员、教务张女士（化姓）说，武馆的运营主体为温州龙一威体育发展有限公司。武馆负责人失联后，包括她在内的8名员工共计约2万元工资被拖欠。

昨天，张女士前往永嘉县人力资源和社会保障局投诉，并作了《劳动保障调查（询问）笔录》。笔录显示，张女士2026年8月23日至10月1日在该公司从事教务主管工作，入职时未签订劳动合同，双方约定底薪3000元、补贴500元。日常上班有考勤记录，工资由公司财务转账给工作人员王星宇，再由王星宇以微信转账方式支付给张女士。张女士确认，该公司法定代表人为马成垚。

昨晚，记者拨打电话联系马成垚时，对方的号码已暂停服务。

多名家长就此向当地警方报案。记者从永嘉县公安局上塘派出所获悉，警方已经受理案件并介入调查。

来 源：温州都市报

原标题： “龙威功夫会馆”突然停业 多名家长已缴费上万元

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com