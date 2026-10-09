102岁叶爷爷的“棋如人生”

温州都市报 2026-10-09 09:21:48

“他每天都要翻看日历，看看是什么日子。”小儿子叶华（化名）说，父亲大半辈子从事财务工作，对数字十分敏感，至今仍坚持记账。他做事讲规矩、明事理，这种处事方式也深深影响着子女们的成长。

温州网讯 “今天是寒露节气，天气转凉了，要注意添衣保暖。”昨天上午10时，苍南县灵溪镇横江社区仁英路府东小区内，102岁的叶维贤老人看着墙上的日历，轻声念叨。

“他每天都要翻看日历，看看是什么日子。”小儿子叶华（化名）说，父亲大半辈子从事财务工作，对数字十分敏感，至今仍坚持记账。他做事讲规矩、明事理，这种处事方式也深深影响着子女们的成长。

年少坎坷

离乡谋生扎根温州

叶爷爷出生于1924年，原籍福建宁德。年少时恰逢战乱，时局动荡，生活贫苦。13岁那年，父母相继离世，作为家中长子，他早早扛起生活重担。

“为了活下去，15岁那年，我离开家乡，来到苍南谋生。”谈及过往，叶爷爷一下子打开了话匣子，他刚开始在苍南的一家布店当了3年学徒，学徒期满，做了几年布艺，后进入粮库工作。因心思缜密、做事严谨，他又被调到马站粮油加工厂当会计。

“早年做账全靠手写报表、手工统计，我爸一辈子做账，数十年零差错、零疏漏。”叶华坦言，即便退休后，父亲还保持记账的习惯，日常买菜开销、银行取款，大小收支都逐一记录。正是这种习惯，让他常年保持头脑清醒，记忆力也很好。

叶爷爷30岁那年，与苍南当地的林家姑娘结为夫妻，婚后二人相互扶持、勤俭持家。2008年，因老房拆迁，叶爷爷一家从矾山迁至灵溪镇横江社区定居至今。

下棋种菜

百岁依旧热爱生活

下象棋是叶爷爷一生的爱好。年轻时在粮油加工厂工作，午休与下班后，他爱与同事对弈切磋。时至百岁高龄，这份兴致丝毫未减。

“我小时候去他单位，总能看到他和同事下棋。如今年纪大了，视力下降了，走棋速度也慢了，可还是闲不住，时常找邻居下几盘。”叶华说，棋品如人品，父亲下棋从不急躁，每一步都深思熟虑，而且常说“胜败乃兵家常事”，心态豁达平和。

种菜也是叶爷爷的一大乐趣。60岁退休后，他开垦屋后的半亩空地，种上了地瓜、苦瓜、蒲瓜、韭菜等蔬菜，还饲养了一群小兔子，日子过得充实而忙碌。“我爸一辈子勤快惯了，每天下地打理菜园，浇水、施肥全自己动手。种出来的蔬菜，除了自用，还常常分给子女。”叶华说。

严慈相济

严苛之下满心温柔

叶爷爷育有两儿一女，是典型的严慈兼具的长辈。

“我爸对我们的学业和品行要求极高，小时候我们都很怕他。”叶华回忆，读初一时，他因沉迷钓鱼，常常逃课。“有一次我逃课去钓鱼，事后怕被我爸骂，不敢回家，索性躲到姨父家，一住就是一个月。后来在姨父的劝说下，我硬着头皮回家。没想到，我爸居然没有打骂，只是叮嘱我知错就改,不要再逃课。”叶华坦言，正是这次包容，让他彻底醒悟，从此专心读书、再也没有逃过课。

“我爸看着严厉，实则内心柔软，他从不口头表达疼爱，却把爱意藏在一言一行里。”让叶华印象深刻的是，小学时有一次学校举办元宵节活动，老师布置了一项手工任务。“我爸手很巧，他用纸张、木板、小球等材料，做了一个乒乓球花灯，因造型精致、样式新颖，格外亮眼。我拿到学校，同学们都很羡慕，老师也说做得好，这让我很骄傲。”

强身健体

每日坚持做筋骨操

“我爸身体素质好，抗病能力比我们普通人强多了。”大女儿叶敏（化名）介绍，父亲80岁时曾做过一场大手术，彼时高龄手术风险极高，医生起初不敢轻易开刀。“但全套体检结果显示，我爸的心肺、血液等各项身体指标都不错，最终手术顺利完成，术后恢复效果很好，多年来身体状态一直很稳定。”

十年前，90多岁的叶爷爷在一次起夜时不慎摔倒，导致腿部骨折，住院休养了20多天。此后虽走路需借助拐杖，但身体状态还不错。

叶爷爷坦言，这归功于一项坚持了40余年的习惯——做筋骨操，每天早晚各一次，每次50下、从头到脚按摩穴位、舒展筋骨，如今就算拄着拐杖，也要独立完成全套锻炼。

长寿秘诀

自律度日平淡养心

谈及父亲的长寿密码，叶华总结如下：

作息规律，饮食有偏爱。数十年间，叶爷爷始终保持固定作息：每日清晨5点多准时起床，做完筋骨操后，他会自己蒸馒头、包子吃，还喜欢搭配本地炼乳。“我爸吃了几十年的炼乳，说这个甜、好吃；中饭和晚饭则吃我姐烧的。我爸特别偏爱吃粗粮，尤其爱吃地瓜饭，连续五年吃地瓜拌饭也不嫌腻。”叶华说。

叶爷爷坚持锻炼，除了喝点小酒并无不良嗜好。60岁那年彻底把酒也戒了。

心态平和，居家有暖意。叶爷爷一生饱经风雨，经历过战乱流离，日子也曾清贫艰苦，可他总是不躁不怨，总往好处想。如今他与儿子住在一起，子女守在身边悉心照料，家人朝夕相伴，邻里相处和睦。这份安稳踏实的烟火日常，也成了他长寿安康的一大底气。

来 源：温州都市报

原标题： 102岁叶爷爷的“棋如人生”

记者 林吉祥/文 黄超/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com