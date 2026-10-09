从17家咖啡店主理人到乡村CEO 她在泽雅“折腾”新事业

温州都市报 2026-10-09 09:24:22

39岁的林聪聪，从大四创业到现在，开过17家咖啡店。如今她的头衔一长串：纸山厨娘老板、纸山农物老板、泽雅小巨蛋老板、卡卡青年社区老王家老板，还有LavillaCafe主理人、乡村CEO。这一串头衔，都与她在泽雅折腾的事有关。

温州网讯 午后，纸山厨娘的大厅里，林聪聪的电话一个接一个——有订晚上的桌，有订周末的。接电话间隙，她没忘吩咐员工：两斤装的梅干菜、两斤装的香菇、蜜枣八盒，还有红糖，打包好一车带去温州市区。就在去年，她手里的“纸山农物”卖出140多万元。

39岁的林聪聪，从大四创业到现在，开过17家咖啡店。如今她的头衔一长串：纸山厨娘老板、纸山农物老板、泽雅小巨蛋老板、卡卡青年社区老王家老板，还有LavillaCafe主理人、乡村CEO。这一串头衔，都与她在泽雅折腾的事有关。

大四勇闯都市创业赛道

2010年，大四学生林聪聪拿着向母亲借的30万元启动金，一头扎进温州商业摄影行业。当时温州摄影流行拍传统画册、产品目录，但她看准淘宝电商风口，率先做起了本土淘宝系商业拍摄。

创业初期的艰辛，林聪聪至今记忆犹新：为了给员工准时发薪，她卖了自己的翻盖手机，身上仅剩 200 元撑到年底。凭着这股韧劲，两年后，她的工作室做到了温州的行业第一：9支队伍、22名摄影师，众多温州鞋服品牌的商业海报出自她手。

在咖啡之风还未盛行时，林聪聪在米房开了首家W咖啡店，一楼卖咖啡简餐，二楼用来谈客户。咖啡店一炮而红，单日营收最高上万元。此后，W咖啡店在市区不断扩张，最多的时候，林聪聪手上的咖啡店数量达到了17家，此外还拓展了花艺、酒吧等业态。

但高强度连轴转的节奏，让林聪聪的身体亮起了红灯，她不得不选择放慢脚步。康复后，她转身奔赴泽雅山野：“我属于叛逆期滞后的人，别人按剧本过日子，我偏要自己写剧本。”

转战阵地深耕泽雅山野

2022年，她把泽雅唐宅村的一处废弃矿泉水厂改成了卡卡青年社区·老王家。“最洋气的概念，配一个最土的名字，就是为了让别人记住。”这是林聪聪“下乡”做的第一个项目。

卡卡青年社区有年轻人也有老人。她把场地免费给高校师生做展览，携手四所高校开展校企合作；把村里留守的老人请到社区里来画杯子——78岁的阿婆连名字都不会写，却能画出很质朴古拙的风格。老人们画好的杯子，被她买下来摆放在社区里出售：“给他们一个能交流的机会，也挣一点额外的收入”。

研学课她磨得很细：演绘本、挖番薯，还配上摄影师全程跟拍，活动结束，每个家庭都会收到一份九宫格照片。高质量的课程很快获得了认可，活动往往推出几分钟就被抢光名额。

第二个项目是小巨蛋。在位于泽雅龙溪的一处垃圾场上，林聪聪打造了包含篮球、网球和羽毛球场地的多功能运动场馆，同步引入咖啡吧、文创市集等业态：老公可以在球场打球，老婆在边上喝喝咖啡，孩子写写作业，“这才是理想家庭的状态。”

第三个项目是纸山厨娘。林聪聪接手时，这家农家乐评分只有2.7分，现在升到了4.6分。“妈妈的味道是什么味道？是新鲜的味道，妈妈永远把最好的给孩子。”林聪聪给纸山厨娘的定位就是“山里地道鲜”，食材就选当地最新鲜的，鱼是新鲜捕的、豆腐鲞是当天做的、菜是后山菜园里现摘的，目的就是让来纸山厨娘的食客在泽雅山间吃到最新鲜的东西，然后还可以带回去一些东西。

这天，几桌客人都点了油汤圆，恰逢做油汤圆的秀英阿姨休息。“秀英阿姨休息日也不闲着，她在附近一块地里种菜，再把菜卖给纸山厨娘。”林聪聪边说边系上围裙进了厨房：“油汤圆要现做，放久了再煮，Q弹味就没了。”去年秋天，这家开业不久不到200平方米的农家乐，成了泽雅人气旺地。人手紧缺时，她既当服务员又当清洁工。

林聪聪在泽雅的第四份事业，是纸山农物。山野土特产常有“粗包装、大分量” 特色，为了打破局限，林聪聪以年轻化、精细化的审美重新设计包装，将泽雅番薯枣、农家梅干菜、生态酱油鸭等本土风物，打造成爆款伴手礼，让深山好物走出温州。“纸山农物2024年销售额30万元，去年增至140多万元。”

打通乡村发展物流壁垒

在泽雅折腾的这些年，林聪聪觉得最珍贵的收获便是与村民们结下的情谊。初到山村时，她随口向村里阿姨询问哪里能买番薯，淳朴的村民二话不说，直接从田里挖来新鲜番薯免费相送。这份纯粹的山野善意，让她坚定了扎根乡村、反哺乡土的初心。

不止盘活乡村文旅、赋能山野美食，林聪聪的到来，更改变了山村的生活与消费模式。曾经的唐宅村，快递配送滞后，邮政快件一周仅派送两三次，顺丰更是极少进村，村民网购、农货外销都极为不便。随着纸山农物销量的攀升，林聪聪主动对接快递企业，签订保底发货协议，依靠稳定出货量打通了物流壁垒。如今，顺丰、邮政每日直达村里，乡村物流“最后一公里”被彻底打通。线上支付、网络购物走进更多农家，老山村搭上了数字化生活的快车。

为了给村民们增加收入，林聪聪还在青年社区外的空地上策划了周末市集，村民们纷纷出摊。“有位阿姨第一天赚了1134元，第二天来，就换了形象——拿着前一天赚的钱，去烫了头发。”

今年1月，林聪聪被聘为泽雅乡村CEO。3月份，她自费做起了视频号，免费为泽雅的商户和农户拍摄视频，用镜头记录泽雅山水风光、乡土美食、特色农产。看了林聪聪的视频，有陌生人加她微信，只为跟她说一句：“你做得很好，希望你坚持。”有人说她改变了泽雅，她说：“我只是让该被看见的被看见了。”

“从前创业，我只为自我成长、实现价值；扎根泽雅后，我学会了利他，常常思考泽雅需要什么，村民需要什么？”从追逐流量与热度的城市创业者，到扎根乡土、温暖众人的乡村CEO，林聪聪在泽雅的山野间跳出世俗的算法，折腾出属于自己的无限可能。

来 源：温州都市报

原标题： 她曾经站在最洋气的风口上，但转身扑进了“乡土气息”中 不按剧本过日子的“乡村CEO”

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com