聚焦亮眼，世界高看一眼 温医大眼视光40多年坚持教科人一体发展

浙江日报 2026-10-09 09:32:32

温医大虽不坐落于一线城市，却秉持“因地制宜、敢为人先，变不可能为可能”的精神，让眼视光学从无到有、异军突起，构建起教学、医疗、科研、产业、公益、推广“六位一体”的发展体系，被国际学界誉为眼视光学“温州模式”。

“不仅是学术盛会，也是行业风向标。”7月底，新加坡新达城会展中心，一场由温州医科大学附属眼视光医院主办的视觉健康创新发展国际会议，吸引了全球37个国家和地区的千余位专家学者参会，引发行业内广泛赞誉。

仅仅相隔两天，在杭州召开的浙江省质量和品牌建设大会上，温医大眼视光医院又迎来高光时刻：由该院牵头研制的视疲劳定量评价国家标准项目，荣获省政府标准创新重大贡献奖。

这是温医大眼视光团队四十余载深耕，推动教育、科技、人才一体化深度融合的缩影。

温医大虽不坐落于一线城市，却秉持“因地制宜、敢为人先，变不可能为可能”的精神，让眼视光学从无到有、异军突起，构建起教学、医疗、科研、产业、公益、推广“六位一体”的发展体系，被国际学界誉为眼视光学“温州模式”。

温医大附属眼视光医院开展视网膜脱离复位手术。受访者供图

无中生有

眼视光学的“温州模式”

“Success！（成功）”近日，在温医大眼视光医院眼底病中心，当德国人曼努埃尔摘下左眼纱布时，他激动得手舞足蹈。

曼努埃尔左眼视网膜脱落，在德国历经7次手术均告失败。近乎绝望之际，他经亲友推荐，不远万里来到温州，经过高难度手术后，视力终于逐步恢复。

曼努埃尔的故事并非个例。去年，慕名远赴温医大眼视光医院就诊的境外患者多达2400人次。该院年门诊140余万人次患者中，有三成以上是来自天南海北的外地患者。

为何是温州？这份底气和口碑从何而来？

1978年10月，一个仅有一间办公室、两张办公桌的“眼科光学研究室”在原温州医学院（温州医科大学的前身）成立。

这在当时是一个大胆的探索。彼时在美国，眼科和视光学科已诞生百年之久，但一直独立发展、没有交集。

眼为器、视为本、光为用。“为什么不能把这两种学科巧妙融合？”该校青年教师王光霁、瞿佳等人大胆突破学科壁垒，创新提出了“眼视光”这个专有名词。1988年，学校又创办了中国第一个“眼视光”专业。这套将眼科学与视光学有机结合的模式，被世界卫生组织誉为“眼视光学的中国标准”，成为中国对全球眼视光医学教育的独特贡献。

温医大附属眼视光医院。受访单位供图

然而，白手起家是一场勇敢的冒险。温医大眼视光团队开始在“无人区”摸爬滚打：没有教材，他们便自研教材，独创教学体系，主编了首套国家级眼视光规划教材，以及从“十五”到“十五五”期间的眼视光规划教材，累计出版教材一百余部，上线眼视光全系列慕课（大规模开放在线课程），建设了我国80%以上的眼视光教学资源。设备欠缺，他们就自建医疗设备制造厂，从眼压计、摄影验光仪到视网膜对比敏感度仪，都由师生们自主研制而成。目前由该院牵头建设的科创平台已经可以研发常用的临床设备，实现90%的自主生产。

“不仅要‘顶天’——眼视光水平达到国际先进水平；还要‘立地’——让眼视光医学的优质技术惠及更多患者。”温医大附属眼视光医院院长陈洁说。正是秉持这种“顶天立地”的发展理念，1998年，温医大眼视光医院成立，填补了国内没有眼科视光融合的眼专科医院的空白，实行学院、医院一体化管理，将课堂教育、眼科临床与视光诊疗紧密结合起来，有效破解人才培养与行业需求脱节难题。

今年8月11日，温医大眼视光医院绍兴院区试运行。这是该院“立足浙江、服务全国、走向世界”战略布局的一个节点。2009年，温医大眼视光医院经省卫生厅批准增挂“浙江省眼科医院”，2010年开设杭州院区，2018年成立温州医科大学眼视光医院集团，在长三角、华南、西南、华北等地区与18家单位技术合作，持续推动优质眼科医疗资源延伸。

历经一代又一代眼视光人接续奋斗，温医大眼视光医院逐渐享誉国内外，成为我国唯一同时拥有视觉健康全国重点实验室、眼和视光疾病国家临床医学研究中心等四大国家级科技平台的眼科医疗机构，中国医院科技量值综合排名连续6年位居眼科专科医院全国第一。

由温医大附属眼视光医院发起的“中国近视防控能力建设联盟CAMP”。受访者供图

交叉融合

眼视光医生的“养成基地”

不久前，温医大十余名优秀学子启程前往南非，开启为期半个月的“中国眼视光未来领袖计划”游学项目。

中国眼视光需要怎样的人才？温医大给出核心标准：复合型、高层次、国际化。

将眼科与视光“合二为一”，无疑是温医大打破学科壁垒，培育高层次复合人才的一大创举。今年毕业的五年制本科毕业生伍世展，已获得医学学士学位，正在广东省中山市人民医院进行住院医师规范化培训。在考取医师资格后，他既可以从事视觉矫正、保健，也可以从事眼疾诊疗。

眼下，温医大眼视光已形成以五年制医学本科为主体，四年制医学技术为协同，硕士、博士教育为提升的全链条式眼视光教育体系。在温医大的示范引领下，全国已有33所高校设立眼视光医学专业。据不完全统计，温医大累计培养7800余名眼视光专业人才。

新变革不断催生新模式。2020年秋季，温医大眼视光学院开出两个新班级——“新医科5+5”班和“新工科4+5”班，实行本硕博贯通培养。

这不是简单的学制延长，而是医工融合的全新探索。“交叉融合的学习模式，能更好地提升综合素质。”学生宋书宁向记者介绍课程表，除了眼科医学，还有生物材料、医学工程、生物信息学等特色课程，涉及生物、物理、计算机、大数据、基因组学等多个领域。

“打通‘医+工’特色育人之路，培养眼视光领域的复合型拔尖人才。”温医大眼视光医院党委书记张建说，这两个新班依托于该院国家重点实验室平台等资源，并与中国科学院大学等顶尖理工科名校开展联合培养。

温医大眼视光落地眼科数据知识产权授权转化项目。医院供图

人才的培养离不开国际化环境的滋养。该校眼视光学院每年选派40多名优秀学生赴国外一流院所访学。学院发起的中美合作培养眼视光学博士项目，是目前国内层次最高的中外合作办学项目之一。

“医学是有温度的。”张建说，该院多年来推行“行走的思政课堂”，依托“川藏青光明行”“明眸工程”等公益慈善活动，让师生们在实践中形成“医者仁心、大爱无疆”的共识，其中“川藏青光明行”活动，已累计帮助万余名西部患者重见光明。再比如“一带一路·光明行蒙古国”活动，温医大为蒙古国26个医疗机构的30名眼科医生提供系统培训。一名参加培训的蒙古医生说：“以前，病人需要坐二三十个小时的长途汽车去乌兰巴托看眼病。现在，找我就行了。”

从“无中生有”到“领跑全国”，作为教育部高校眼视光医学专业教指委主任委员单位，温医大眼视光积极在国内搭建新型育人共同体。该院牵头组建的“中国近视防控能力建设联盟（CAMP）”，吸纳了全国1464家医疗单位，共同培养卓越医学人才。

值得一提的是，温医大眼视光医院于2014年发起创办视觉健康创新发展国际会议，至今在国内多地举办13届，逐渐成为国内眼视光领域最具影响力的高水平学术盛会。今年，论坛首次走出国门落地海外，将中国眼视光学科发展的成熟经验推向全球。

产学研用

眼健康服务的“创新综合体”

“患者在家也能自测干眼。”最近，全球首创产品“便携式干眼检测仪”成为大众关注焦点，该产品的出品方正是来自温州的中国眼谷。

长期以来，科技成果转化效率不高、转化价值不显著，是摆在全国高校面前的共同难题。

温医大附属眼视光医院牵头搭建的“中国眼谷”眼视光产业创新综合体。受访单位供图

2020年，全国唯一的眼视光产业创新综合体——“中国眼谷”横空出世。这个由温医大眼视光医院与温州龙湾区政府共同打造的创新型平台，从诞生的那一刻就确立了它的使命——以小眼球“转动”大产业，通过全产业链联动，让高校的创新成果从“书架”到“货架”，再到老百姓手中。

走进中国眼谷，五花八门的设备仪器和相关产品令人目不暇接：采用钙钛矿量子点材料的护眼灯、全套的眼底成像及屈光检测设备、高分辨率视觉脑机接口产品……

“眼谷如同一个大孵化器，打通了从科研到应用的全周期。”中国眼谷理事长瞿佳介绍，中国眼谷依托温医大眼视光医院四大国家级科技平台优势，持续引入优秀科学家，建立联合研发中心、概念验证中心，同时构建“概念验证—小试中试—临床注册”全链条服务体系。目前已引进国家及省级领军人才55人，与中信医疗、瑞力资本等105家投资机构建立战略合作关系，并在多家银行支持下形成百亿元授信池，创建了涵盖科技、产业、人才和资金的完整创新生态系统。

中国眼谷·国际眼科创新药械展（EDDI）。受访者供图

中国眼谷的创新磁场令许多企业慕名而来，实现强强联合。数据显示，开园至今，中国眼谷已与华为、京东方、华润等知名企业共建研究院45家，超500家企业在此注册。优秀成果也接连涌现，如去年获准上市的全球首台无创定量角膜知觉仪。该仪器首次实现角膜神经功能无创、精准、可重复检测，填补了国际技术空白。开园以来，温医大眼视光医院专利转化量、总转化量等指标均位列眼科医院全国第一。

“多年的实践表明，教育、科技、人才内在一致、相互支撑，才能形成良性循环。”温州医科大学党委书记金焕民表示，下一步，温医大将持之以恒坚持“教科人一体”融合发展，在眼健康这个细分赛道做精做透，加快打造具有国际一流水平的眼视光学科体系。

来 源：浙江日报

原标题： 聚焦亮眼，世界高看一眼 温医大眼视光40多年坚持教科人一体发展

记者 殷诚聪 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com