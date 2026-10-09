光明日报 2026-10-09 09:32:32

在位于浙江省温州市龙湾区的文昌产业社区红连党群微家，《玩转OPC创业那些事儿》公益直播正火热开播，园区创客线上线下齐聚一堂；税务、人社等12个涉企职能部门驻点提供志愿服务；“局长服务日”7个部门负责人现场集中办公，面对面纾解企业发展堵点……这一服务场景正是龙湾区以党群服务专业化供给集成改革推动产城融合的生动缩影。

在位于浙江省温州市龙湾区的文昌产业社区红连党群微家，《玩转OPC创业那些事儿》公益直播正火热开播，园区创客线上线下齐聚一堂；税务、人社等12个涉企职能部门驻点提供志愿服务；“局长服务日”7个部门负责人现场集中办公，面对面纾解企业发展堵点……这一服务场景正是龙湾区以党群服务专业化供给集成改革推动产城融合的生动缩影。

文昌产业社区坐落于国际云软件谷核心区块，覆盖两个社区，集聚产业园区26个、数字经济企业3390家。产业社区流动人口密集、产业主体集中、青年群体庞大，传统碎片化的党群服务供给模式难以支撑现实发展，园区企业办事多头跑、青年人才服务供给不足、阵地空间闲置浪费等问题。

龙湾区坚持党建引领，以四级党群服务阵地体系为核心载体，推进党群服务专业化供给集成改革，全面摸排新就业群体等6类重点群体、阵地建设等13类服务需求，归集梳理群众、企业各类诉求569条，从空间重塑、资源聚合、运营创新三端发力，构建一站式、全链条、精准化服务供给体系，推动党群服务与产业发展、城市治理同频共振。

区委组织部逐一优化党群服务中心功能分区，打破单一功能壁垒，对会议室、活动室实施复合化改造，实现一室多用，兼顾培训授课、商务洽谈、创业路演、政策宣讲等多重场景。同时打破机关办公时间限制，服务时段紧跟企业生产、群众生活作息，全域布局形成“15分钟党群服务圈”。“现在党群服务中心延时服务到晚上，我们下班后还能来参加创业沙龙、政策培训，特别贴心。”一位园区青年创客表示。

资源统筹集成是服务精准化的关键抓手。龙湾区委组织部通过整合机关部门、社会组织、志愿力量等多元主体，分类梳理教育、养老、法律等10类专业服务资源，入库20家社会组织、130家服务供给机构，建立“空间共用、资源共享、服务共融”联动机制，让分散资源“活起来”、精准服务“沉下去”。

在运营模式上创新推出了“空间合伙人”运营机制，探索“空间换服务、空间换资源”社会化运营路径，以公益创投、定向招引方式吸纳社会专业力量共同运营党群阵地。区、街道两级联动，面向社会公开招募亲子服务、便民惠民等6大类服务合伙人，设置公益反哺、低偿运营、项目合作3类差异化运营模式，累计引入55家优质社会机构和项目入驻各级党群服务中心。

来 源：光明日报

原标题： 浙江温州龙湾区：以高质量服务推动城市治理精细化

记者 陆健 刘习

本文转自：温州新闻网 66wz.com