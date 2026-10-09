潮新闻 2026-10-09 09:27:50

9月30日至10月6日，2026年第十四届全国体育传统项目学校联赛排球项目（高中女子组）比赛在福建省漳州体育训练基地中国女排腾飞馆举行。随着终场哨声响起，温州第二高级中学女排以3:1力克老对手苏州苏苑高级中学，登上最高领奖台，书写浙江省中学校园排球崭新纪录。

9月30日至10月6日，2026年第十四届全国体育传统项目学校联赛排球项目（高中女子组）比赛在福建省漳州体育训练基地中国女排腾飞馆举行。随着终场哨声响起，温州第二高级中学女排以3:1力克老对手苏州苏苑高级中学，登上最高领奖台，书写浙江省中学校园排球崭新纪录。

温州第二高级中学供图

本次赛事由国家体育总局青少年体育司、教育部体育卫生与艺术教育司主办，国家体育总局排球运动管理中心、中国排球协会、中国学生体育联合会承办，是全国中学生排球最高水平的赛事，也是落实体教融合的重要实践。来自全国各省市的24支高中女排队伍历经7天激烈角逐，完成全部赛事比拼。

在强手如林的赛场上，温州二高女排不畏强敌、积极迎战，展现出扎实的技术功底和顽强的比赛作风。小组赛阶段，队伍五场比赛全部以3:0获胜，以小组第一名强势晋级第二阶段。

温州第二高级中学供图

进入淘汰赛后，考验接踵而至。四分之一决赛，温州二高女排以3:2击败内蒙古包头一中；半决赛以3:1击败四川资阳中学，顺利挺进决赛。决赛面对老对手苏州苏苑高级中学，比赛过程跌宕起伏，双方斗智斗勇，赢得现场观众阵阵掌声。最终，温州二高女排以3:1获胜，成功将金牌收入囊中。赛后，队员林欣妤荣膺赛事最有价值球员和最佳主攻，队员李欣怡获评最佳副攻，队员郑子欢当选最佳二传。

温州第二高级中学供图

一路走来，荣光不止于此。温州二高女排战绩厚积薄发，继2024年、2025年连续两年获得该项赛事亚军之后，今年终于如愿摘得桂冠。此外，今年5月，温州二高女排夺得2026年全国中学生排球锦标赛冠军；十次蝉联浙江省青少年阳光体育运动会排球比赛冠军（2016年至2026年）。

来 源：潮新闻

原标题： 创浙江中学校园排球纪录！温州二高女排勇夺全国体育传统校联赛冠军

通讯员 张家强

本文转自：温州新闻网 66wz.com