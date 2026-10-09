中国新闻网 2026-10-09 09:30:29

假日清晨，浙江温州永嘉县楠溪江上薄雾氤氲，岸边早已聚集不少游客，静静等待一场“原汁原味”的江上实景演出。

假日清晨，浙江温州永嘉县楠溪江上薄雾氤氲，岸边早已聚集不少游客，静静等待一场“原汁原味”的江上实景演出。

随着一叶竹筏缓缓划破江面，一位身披蓑衣、头戴斗笠的捕鱼人出现在视野中。只见他手一挥，竹筏上的几只鸬鹚同时扎入水中，转瞬便衔着鲜鱼破水而出，引得岸边观众阵阵喝彩。

“谁能想到，山民代代相传的捕鱼技巧，现在成了热门观光项目。”鸬鹚捕鱼表演者周中威介绍，20世纪80年代起，他的父亲便在楠溪江上表演鸬鹚捕鱼。随着父亲年岁渐长，周中威选择将这一传统技艺传承下去，继续在家乡演出。

浙江永嘉楠溪江上，周中威表演鸬鹚捕鱼。受访者供图

楠溪江位于永嘉县境内，东与雁荡山毗邻，西接缙云仙都。作为瓯江下游最大的支流，楠溪江以“水秀、岩奇、瀑多、村古、滩林美”闻名，沿江古村错落分布，保留着唐宋以来的历史风貌。

近年来，当地持续推进楠溪江文旅业态迭代升级，在展现自然山水底色的同时深挖水乡本土文化，绘就新旧交融的乡村图景，吸引八方游客纷至沓来。

国庆假期期间，在楠溪江畔水云村，林乐琼经营的“山寻茶馆”日均接待游客约300人，高峰时单日营业额超万元。看中了楠溪江的山水禀赋与旅游人气，她于2024年在水云村打造了这家茶馆，将茶文化、宋韵酥点与自然风光融为一体。

“楠溪江畔宋韵文化底蕴深厚，将传统茶点与新中式茶饮结合，既能匹配周边自然景致，也契合年轻人热衷寻找特色打卡地的需求。”林乐琼说。依托楠溪江带来的客流红利，水云村各类新业态不断生长，形成文旅发展合力。

浙江永嘉楠溪江畔，“山寻茶馆”吸引游客。受访者供图

楠溪江一路蜿蜒流淌，沿江分布36湾、72滩，景致各不相同。如何把散落的山水、文化、业态串珠成链，释放聚合效应？

近年来，当地在楠溪江671平方公里的风景名胜区内，划定4.2平方公里核心范围，围绕“一江一街一村落”启动国家5A级旅游景区创建工作，全力擦亮“300里楠溪”金字招牌。

竹筏上的山歌快板、古宅里的榫卯匠心、丽水街的新潮业态、水亭祠内永嘉昆曲与流行歌曲结合……得益于科学规划、现代化运营，游客体验感不断提升，山水与地域文化催生出奇妙的“化学反应”。

永嘉县文旅集团工作人员介绍，2026年国庆假期，温州市楠溪江景区围绕“月满金秋·楠溪有戏”主题，推出全域覆盖、昼夜联动的系列文旅活动。经过改造提升的丽水街、芙蓉古村等片区，咖啡、茶馆、旅拍等新业态集聚，对年轻游客的吸引力显著增强，带动文旅消费持续走高，为游客带来更为丰富的沉浸式文旅体验。

来 源：中国新闻网

原标题： 浙江永嘉楠溪江畔 山水文化演绎新故事

记者 黄彦君

本文转自：温州新闻网 66wz.com