中国新闻网 2026-10-09 09:31:31

成立仅半年的某“一人公司”(OPC)，将于11月在浙江省温州市举办一场全球级开源游戏赛事，底气何在？该企业创始人叶哲鸣坦言：“温州华侨众多，这个网络本身就是天然的传播渠道，这是温州独特的优势。”

成立仅半年的某“一人公司”(OPC)，将于11月在浙江省温州市举办一场全球级开源游戏赛事，底气何在？该企业创始人叶哲鸣坦言：“温州华侨众多，这个网络本身就是天然的传播渠道，这是温州独特的优势。”

日前，温州国际云软件谷的“一人公司”路演介绍产品全景。龙湾区委宣传部 供图

这家企业落户于温州国际云软件谷，其有两大技术资产优势。一是通过AI驱动，该公司让开发者可以像对话一样下指令生成游戏内容；二是依托全终端互通，该公司实现手机、电脑、浏览器等多端适配，且兼容多款主流游戏引擎，更将配套发售定制掌机，让游戏“引擎在云端，掌机在手上”的愿景逐步走进现实。

据介绍，本次2026世界开源游戏开发大赛是该团队举办的第三届赛事，规格首次升级为全球级，并与知名互联网企业联合主办，还将在赛前陆续推出系列预热赛，目标是赛后平台活跃用户突破万人。

“传统游戏产业格局已固化，温州作为后来者正面竞争并无优势。”谈及办赛初心，叶哲鸣表示，放眼全球，开源游戏赛道尚处于起步阶段，搭建产业平台，是聚拢开发者资源的“先手棋”，而温州遍布全球的华侨网络正是撬动这条新赛道的天然杠杆。

目前，上述企业已锚定红色题材游戏开发、开源赛事举办、游戏社区共建等方向，携手多家企业及平台落地5个项目，并在扎根温州市龙湾区发展的同时，着力探索游戏领域的商业模式新路径。

近年来，浙江文化“新三样”出海势头强劲，网文、网剧、游戏的内容创作、产业创新深深扎根于此。从借技术立身到借侨力搭台，一家成立仅半年的“一人公司”筹办全球赛事的背后，是温州依托侨乡特色布局新兴产业、换道竞速的微观缩影。

来 源：中国新闻网

原标题： “一人公司”办全球赛事：浙江温州华侨网络成底气

作者 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com