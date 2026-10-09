潮新闻 2026-10-09 09:43:52

截至10月7日，国庆期间龙湾全域共接待游客达85.7万人次，接待过夜游客达28.2万人次。温州吾悦广场、龙湾万达广场两大商业地标累计客流达90万人次。景区有客流，商圈有消费，龙湾双节文旅市场呈现“古韵与新潮共振、流量与销量齐升”的鲜明特征。

古堡里入戏破局，山水间踏秋遛娃，眼谷中解锁“魔法”，商圈内潮玩嗨购……这个国庆，龙湾把假期过成了“沉浸式剧场”，文化、科普、生态、消费串珠成链，假日文旅热度持续攀升。

截至10月7日，国庆期间龙湾全域共接待游客达85.7万人次，接待过夜游客达28.2万人次。温州吾悦广场、龙湾万达广场两大商业地标累计客流达90万人次。景区有客流，商圈有消费，龙湾双节文旅市场呈现“古韵与新潮共振、流量与销量齐升”的鲜明特征。

古堡“入戏”，文脉可触

永昌堡的青砖古巷，这个假期不再只是静默的历史背景。依托明代抗倭军事城堡资源，永昌堡推出“堡主来了”沉浸式剧本杀，剧本《金汤令·倭寇压境》带游客入堡探秘。探案、寻迹、解谜之间，海防古堡的历史脉络变得可感可触。历史不再是展板上的文字，而是一场需要游客亲自参与的“实景迷局”。

寺前街历史文化街区则迎来开街两周年庆典。“寺前有礼·寻宝计划”启幕，青石板路上醒狮巡游、瑞兽起舞，3.88米巨型生日蛋糕亮相，市民游客共同分享甜蜜。古街的烟火气，在巡游与互动中被重新点燃。

图源：龙湾发布

山水“入画”，亲子同游

瑶溪风景区是假期龙湾人气最旺的板块之一。景区内的钟秀园推出“双节趣游记”，青龙市集、宰相投壶、诗词贴画、秋季运动会、气球派对等体验活动同步展开。游客走进山水古建，逛市集、品非遗、玩游戏、赏秋色，在慢节奏中享受假日时光。

从瑶溪到天柱风景区，从黄石山雕塑公园到河泥荡文化公园，龙湾的山水空间正成为亲子休闲的天然场域。草坪露营、轻徒步、花海打卡、湿地漫游，游玩与研学兼顾，让“带娃出游”不再只是奔波，而是轻松的陪伴。

眼谷“入迷”，科普可玩

中国眼谷小镇核心区大草坪化身“睛彩魔法学院”，一场以眼健康科普为主题的亲子公益活动热闹开启。活动把眼健康知识融入游乐场景，让“护眼”从说教变成可看、可玩、可感的生活体验。

图源：龙湾发布

孩子们在展馆里探索眼睛奥秘，在互动中完成科学启蒙。科创文旅的加入，让龙湾假日版图多了一份未来感，也多了一份寓教于乐的松弛感。

商圈“入潮”，消费升温

龙湾的假期热度，不只在山水古堡，也在商圈灯火。

吾悦广场举办温州首届榴莲潮玩节，百人合唱、宝可梦挑战赛、KPOP随机舞蹈、明星见面会轮番登场；万达广场推出“月光假日”系列活动，国庆文艺汇演、亲子营趣味赛、诗词大赛、徒手剥柚子、偷吃大赛等接连上演。消费满额抽好礼、50团100、会员免费停车等促销同步上线，带动餐饮、零售、亲子等业态明显增长。NINI商街则凭借特色街区场景与市井烟火气，吸引不少市民游客打卡消费。

图源：龙湾发布

从“中国红”到“潮玩法”，从市集烟火到文化展览，龙湾把节日氛围与消费活力拧成一股绳，持续擦亮城市商圈消费名片。

国庆期间，龙湾依托永嘉场深厚文脉，串联寺前街、永昌堡、瑶溪风景区、中国眼谷小镇等特色资源，古风研学、科普嘉年华等活动多点开花，叠加“一张机票游龙湾”惠民举措，不断拓宽客源渠道，持续擦亮龙湾全域文旅品牌。

图源：龙湾发布

来 源：潮新闻

原标题： 古堡剧本杀、眼谷魔法课、商圈榴莲节……国庆假期，龙湾打造沉浸式文旅盛宴

作者 李希赛

本文转自：温州新闻网 66wz.com