潮新闻 2026-10-09 09:45:29

10月8日，瓯海区发布国庆假期文旅数据亮眼成绩单：10月1日至7日，该区全域游客接待量达150.28万人次，同比增长20.62%，其中，接待过夜游客51.15万人次，三项指标均位列全市第一。

10月8日，瓯海区发布国庆假期文旅数据亮眼成绩单：10月1日至7日，该区全域游客接待量达150.28万人次，同比增长20.62%，其中，接待过夜游客51.15万人次，三项指标均位列全市第一。

温州园博园国风演艺。

记者了解到，这也是瓯海区连续三年蝉联温州国庆假期接待客流量全市第一，此前2025年、2024年国庆假期，瓯海全域接待游客分别148.9万人次、138.5万人。节节攀升背后是瓯海区不断打造新场景、迸发新活力的文旅市场新变化。

今年国庆，瓯海紧扣“千年瓯韵 时尚潮城”主题，坚持“文旅融合+全域提质”双向发力，打造“观、游、娱、食、宿”一体化假日体验，实现景观热度与消费热度同频攀升。

国风园博，解锁千万级流量。数据显示，作为全区文旅流量核心，温州园博园国庆假期7天累计接待游客61.9万人次，单日最高超13.66万人次。至此，园区开园以来累计接待游客突破1000万人次。

国庆期间，园博园重磅推出“灯耀瓯越 家国同庆”系列活动，秋日风物节、潮玩市集精彩上线，旷野音乐会、秋日摄影展轮番登场。爆款沉浸式演艺《园博水上江湖》持续上演，NPC江湖巡游、九国花神巡游、威亚飞天秀等节目将国风江湖搬进园林山水之间。这座以“百姓园博、全城园博、城园共生”为理念打造的园林，以“科技+文化+场景”的方式持续焕发活力。

梧田老街锦鲤市集。

好戏不断，也让时尚潮城常逛常新。温州乐园开启“JIO好戏”沉浸式国风游园会，以“烟火赴幻境”为主线打造国潮欢乐盛宴，接待游客5.07万人次；梧田老街上演“鲤跃塘河·灯耀梧田”国庆系列活动，鱼灯摇曳、锦鲤市集热闹开市，塘河演艺与NPC互动沉浸式体验再现古商埠繁华盛景，接待游客38.77万人次；大罗山麓的山根艺术小村以“PLAY PLAY 艺术玩家碰头大会”为主题，推出音舞现场、草坪电影、亲子定向赛、手作美学市集等多元活动，累计接待游客4.8万人次，成为年轻群体与家庭微度假的优选打卡地。

山根艺术小村推出多项活动。

山野休闲，构筑全域文旅矩阵。国庆期间，瓯海山水、湿地、高山、农场多元场景联动。泽雅景区依托千年纸山文脉，推出无忧遛娃亲子之旅、漫游乡村疗愈之旅等四条推荐线路。云顶草上世界开启日夜双场狂欢，全山体沉浸式夜景搭配非遗喷火、篝火晚会等演艺活动；三垟湿地推出菱角采摘、湿地寻宝等水乡秋收体验；芬妮&特恩森林农场举办丰收音乐会与三周年狂欢派对，森林光影夜游氛围感拉满，成为家庭亲子微度假热门目的地。

此次国庆文旅市场的亮眼表现，是瓯海长期推进文旅深度融合的成果。2026年以来，瓯海抢抓第十五届中国（温州）国际园林博览会重大机遇，创新出台《2026年瓯海区“游园博·来瓯嗨”全域旅游工作方案》，深度融合文旅体商资源，撬动全区150家景区景点、酒店民宿、商超街区参与“一张机（车）票游瓯海”百项票证优惠活动。

泽雅景区推出无忧遛娃亲子之旅。

瓯海区文旅部门相关负责人表示，将以文塑旅、以旅彰文，立足瓯海独特禀赋，统筹全域资源、精细打磨业态、做强特色品牌，全力打造具有辨识度、影响力的新时代文旅融合发展高地。从园博国风秀场到千年塘河，从纸山秘境到湿地水乡，瓯海正以多层次文旅场景拉动假日消费，彰显全域文旅高质量发展的蓬勃生机。

来 源：潮新闻

原标题： 国庆瓯海文旅迎客超150万人次 三项核心指标全市第一

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com