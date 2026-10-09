瓯海发布 2026-10-09 10:36:22

10月8日，瓯海区召开会议研究中国（温州）数安港招商和重大项目落地工作。

10月8日，瓯海区召开会议研究中国（温州）数安港招商和重大项目落地工作。瓯海区领导刘云峰、季湘荣、寿宇飞、郑益群、金海敏参加会议。

会议研究魔芯科技、具身智能数据采集中心、遥望科技等项目进展情况。针对项目推进中存在的堵点难点问题，与会单位逐项分析研判，现场明确解决路径。

会议指出，重点招商项目是区域经济高质量发展的“压舱石”，要树牢“项目为王、落地为要”理念，以等不起、慢不得的紧迫感，紧盯项目落地的关键节点和难点问题，靶向攻坚打通梗阻，全力以赴推动项目尽快落地建设，为高质量发展注入持续动能。要压实工作责任，强化要素保障，吃透项目实情、用足利好政策，不断提升招商和项目服务质效，聚焦土地、环境、资金等重点关键，做到力量向项目集中、资源向项目集聚，为项目有序推进营造良好环境。要加快项目建设进度，深化部门协同联动，密切配合、协同作战，紧盯时间节点、狠抓工作落实，以务实作风推动招商成果高效转化，确保项目引得来、落得下、发展好。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区专题研究数安港招商工作

记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com