瓯海区委书记刘云峰调研基层工作、村级党建工作和小区治理工作
10月8日，瓯海区委书记刘云峰专题调研基层工作、村级党建工作和小区治理工作，强调要进一步强化党建引领、完善治理体系，广泛凝聚各方力量，促进共建共享共治，推动各项工作取得更大成效，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。瓯海区领导邵建乐、董敢、张昶参加调研。
刘云峰一行先后来到娄桥街道秀屿社区新都会小区、新桥街道瓯翔社区旭翔嘉园、景山街道景山社区西岑公寓，重点查看小区整体环境、公共设施、空间布局，并与相关负责人和小区居民深入交流沟通，详细了解小区治理各项工作开展情况。看到小区治理亮点满满、成效显著，刘云峰对各地积极探索党建引领“三方协同”治理模式、建强自治队伍激发治理内生动力等做法予以肯定。
刘云峰强调，住宅小区是城市治理的最小单元，也是保障民生福祉的前沿阵地。要不断强化党建引领，整合各类资源和力量，健全多方协同治理机制，推动小区精细化、规范化、长效化治理，持续提升基层治理效能。要选优配强治理队伍，以“头雁效应”激活治理动能，引领带动更多有能力、有专长的居民参与小区治理，共建共治共享和谐美丽家园。要总结推广经验做法，有效破解小区治理堵点难题，打造更加整洁、有序、文明的小区环境，切实提升群众幸福感和满意度，进一步推动党建引领基层治理工作走深走实。
来 源：瓯海发布
记者 吴佳佳、吴宇洲
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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