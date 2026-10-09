永嘉县委书记钟方成专题调研楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

永嘉发布 2026-10-09 10:37:19

10月8日，永嘉县委书记钟方成到岩头枫林调研楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，并主持召开专题座谈会，现场会商破解创建工作难点堵点，安排部署下步重点工作。

10月8日，永嘉县委书记钟方成到岩头枫林调研楠溪江国家5A级旅游景区创建工作，并主持召开专题座谈会，现场会商破解创建工作难点堵点，安排部署下步重点工作。永嘉县领导黄凡、周旭丹、周望欣参加。

钟方成一行先后来到主游客服务中心、小港漂流码头、芙蓉古村、丽水街等地，全程体验游客服务、交通接驳、观光游览、文化展示、业态布局等功能配套，现场查看创建进度、检视细节短板。钟方成指出，要严格对照5A创建标准，以游客视角逐项梳理各个环节，在提升游客体验感、舒适度和满意度方面下更大功夫，找问题抠细节、补齐服务短板，让景区的动线更合理、服务更贴心、体验更丰富，切实打响楠溪江的吸引力和影响力。

在随后召开的专题座谈会上，钟方成听取了5A级景区创建工作情况汇报，对前阶段取得的成效予以充分肯定，详细梳理工作中存在的问题不足，提出下步工作要求。他强调，当前5A创建已进入决战决胜、全面冲刺的关键阶段，要转变工作理念，从“建设思维”转到“运营思维”，坚持“硬件”“软件”一起抓，全方位提升景观、业态、设施、环境、服务，推动景区提档升级、促进永嘉县旅游高质量发展、带动老百姓增收致富。要以文促旅塑风貌，加强景区讲解员等从业人员培训，深入挖掘和阐释在地文化，让游客在沉浸式体验中切身感受宋韵楠溪的独特魅力，让永嘉的历史文化遗产焕发新光彩。要提升业态增活力，打通“吃住行游购娱”全链条，差异化开展业态策划，精细化做好布局植入，特色化打造消费场景，迭代更新宣传推介和营销打法，持续向景区引流，增加景区人气，让游客走进来、慢下来、留下来，推动景区商业可持续运营，激活全域旅游发展活力。要协同联动聚合力，加强沟通协调，密切协作配合，确保各项创建任务高效推进。

来 源：永嘉发布

原标题： 钟方成专题调研楠溪江国家5A级旅游景区创建工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com