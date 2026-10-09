平阳发布 2026-10-09 10:37:53

10月8日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，以及上级有关会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

10月8日，平阳县委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话、重要指示精神，以及上级有关会议精神，研究部署平阳县贯彻落实意见。

平阳县委书记孟晓斌主持。平阳县委副书记、平阳县长陈桂雷，平阳县委副书记邱忠瑜和其他平阳县委常委出席会议。平阳县人大常委会主任曾上俊、平阳县政协主席陈栋等列席会议。

会议传达学习了习近平总书记在9月21日中共中央政治局会议上的重要讲话精神。会议强调，要持之以恒推进党的政治建设，深入学习贯彻习近平党建思想，健全习近平总书记重要讲话重要指示批示精神闭环落实机制，始终以党的政治建设为统领，全面推进党的各方面建设。要持之以恒深化正风肃纪反腐，从严落实中央八项规定及其实施细则精神，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，推动全面从严治党向基层延伸。要持之以恒压实管党治党责任，扛牢全面从严治党主体责任，扛起“第一责任人”责任，进一步抓好班子、带好队伍，确保责任传导到位、一贯到底。

会议传达学习了习近平总书记就发展先进制造业作出的重要指示精神。会议强调，要加快产业转型，锚定智能化、绿色化、融合化方向，深入实施“人工智能+制造”等行动，积极开展零碳园区、绿色工厂创建工作，推动塑编塑包等传统产业转型升级，促进产业链向价值链高端攀升。要深化“两新”融合，发挥鳌江实验室创新主平台作用，加强产业链关键共性技术攻关，推动概念验证、中试转化和产学研协同，提升产业核心竞争力。要壮大企业梯队，深入实施企业梯度培育“雁阵计划”，攻坚推进专精特新、企业上市两大行动，持续培育壮大“四大梯队”。

会议传达学习了习近平总书记向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候精神。会议强调，要聚力农业提质增效，严格落实粮食安全党政同责，加快推进高标准农田等项目建设，推动“平阳五个鲜”“三黄三白”等土特产富全链发展。要拓宽富民增收渠道，加快培育多元化增收路径，做足做好文旅致富文章，深入推进“一红三南五里”。要建设和美宜居乡村，深入实施乡村振兴“筑巢引凤”计划，深化新一轮农村人居环境整治提升行动，推进乡村全面振兴不断取得新成效。

会议传达学习了全国安全生产视频会议和省市相关会议精神。会议强调，要绷紧安全生产之弦，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松劲心态，以“时时放心不下”的责任感，扎实做好安全生产工作，切实维护平阳县人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要动真碰硬、靶向攻坚，紧盯消防安全、危化工矿安全、渔业安全、城市运行安全、交通安全、森林防火、防台工作等关键领域深入查改，坚决打好安全生产治本攻坚三年行动收官战。要齐抓共管、协同发力，从严落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，严格落实“3030”闭环管控机制，扎实推进安全生产宣传教育“五进”工作，层层压实责任，打通安全治理末梢，凝聚多方联动、同抓共管的强大合力。

来 源：平阳发布

原标题： 县委常委会召开会议

记者 徐远虑

本文转自：温州新闻网 66wz.com