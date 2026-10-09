泰顺发布 2026-10-09 10:38:28

10月8日，泰顺县四套班子月度工作交流会召开。

10月8日，泰顺县四套班子月度工作交流会召开。泰顺县委书记张银贵主持会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，深入实施“1611登峰行动”，牢固树立和践行正确政绩观，加力攻坚破题、提速登峰步伐，奋力冲刺四季度、决胜全年红，确保交好“十五五”开局之年的高分答卷。

泰顺县委副书记、县长陈钷点评并部署工作。泰顺县四套班子领导雷全勉、赖立峰、林建丰等出席会议。

会议聚焦月度工作和30项重点问题，听取了各牵头泰顺县领导关于牵头重点问题推进情况的汇报，与会泰顺县领导结合条线工作作交流发言。

张银贵指出，回顾三季度工作，在泰顺县上下的共同努力下，经济社会发展总体态势持续向好。10月份是奋战四季度、冲刺全年红的关键节点，时间紧、压力大、任务重。泰顺县上下要坚持立足当下、着眼长远，突出问题导向、效果导向，把30项重点问题攻坚作为总牵引，聚力抓重点、攻难点、通堵点，创新思路打法，紧跟国家政策导向，抢抓政策窗口期，找准发展赛道，用更大力度解题、更实举措破题、更强担当答题，以重点问题突破带动整体工作跃升。

张银贵强调，要把更多精力放在抓经济、攻项目、强产业、惠民生、保安全、守底线上来，全力巩固向上向好态势。要稳住经济运行，紧盯当前经济运行态势，抢抓国家存量政策优化和增量政策安排重大机遇，强化招商引资，做优存量项目，提前谋划储备重大项目，千方百计固底盘、优结构、稳增长，全力冲刺年度经济目标。要提升城乡品质，围绕“富民”统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，抓紧抓实山地城市、城市更新集成改革等两大试点建设，统筹推进房地产与建筑业市场发展，加快“串珠成链”融入温州市旅游大市场，不断提升城市美誉度。要办好民生实事，聚焦“一老一小一弱”重点群体，加快破解季节性缺水、养老服务、基层医疗等急难愁盼，持续深化低收入家庭综合帮扶集成改革，切实提升群众获得感幸福感。要夯实基层基础，打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚战，深化民生领域信访问题集中治理“双月攻坚”，确保信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”。要守牢平安底线，坚持统筹发展和安全，一体抓好安全生产、森林防火、社会维稳等工作，深入细致做好各类风险监测预警和防范化解，实现隐患排查、整改、复核全闭环，坚决守住平安底线。要及早谋划明年，深入开展调查研究，提前谋划明年的产业布局、项目储备和要素保障，为新一年工作开好局、起好步蓄势赋能。

张银贵强调，要大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，泰顺县领导带头领题破难、靠前指挥，各乡镇各部门坚持块抓条保、协同作战，持续完善“抓过程、重环节、快节奏、讲结果”闭环落实机制，推动各项任务落到实处。同时要始终把纪律规矩挺在前面，绷紧廉洁自律之弦，持续涵养风清气正的干事创业环境。

来 源：泰顺发布

原标题： 县四套班子月度工作交流会召开

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com