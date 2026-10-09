新华网 2026-10-09 10:54:07

长春2027年第33届世界大学生冬季运动会火种8日在意大利都灵成功采集。

长春2027年第33届世界大学生冬季运动会火种8日在意大利都灵成功采集。

新华社记者 王楷焱 摄

火种采集仪式在都灵大学举行。现场播放了长春大冬会宣传片，并奏唱意大利和中国国歌、展示两国国旗。都灵大学、都灵理工大学、都灵市等有关负责人致欢迎辞。现场还通过舞蹈《舞动冰凌》和国风表演《北国欢歌·大圣傲雪》等节目，展示长春城市特色和中国文化。

长春大冬会执委会主席、长春市市长顾刚在致辞时表示，希望以火种采集为纽带、以冰雪运动为载体，搭建东西方文化交流的平台，增进各国和地区青年之间的相互了解和友谊。

顾刚与国际大学生体育联合会主席雷诺·艾德一同用都灵1959年首届世界大学生运动会的火炬点燃火种盆，并将火种引入长春大冬会火种灯，火种动态展示随即启动。

新华社记者 王楷焱 摄

火种展示队伍从都灵大学出发，途经都灵市中心的埃及博物馆，前往都灵理工大学。最后一段展示路程由艾德与都灵理工大学副校长埃莱纳·玛利亚·巴拉利斯共同手持火种灯跑入都灵理工大学校园。火种灯抵达后被妥善保存。

据长春大冬会执委会介绍，拟于14日在长春举办火种欢迎仪式。

长春大冬会将于2027年1月15日至25日举行。艾德日前接受新华社记者采访时表示，目前赛事各项筹备工作进展顺利，期待本届大冬会参赛代表团数量创下新纪录。

来 源：新华网

原标题： 长春大冬会火种在意大利都灵成功采集

记者 任耀庭、王楷焱

本文转自：温州新闻网 66wz.com