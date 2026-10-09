新华网 2026-10-09 10:54:07

我国将在教育考试、医疗、政务、司法、应急救援、交通运输、商业、文旅等公共服务领域提供国家通用手语和国家通用盲文服务。

我国将在教育考试、医疗、政务、司法、应急救援、交通运输、商业、文旅等公共服务领域提供国家通用手语和国家通用盲文服务。

这是中国残联、中央宣传部等7部门10月9日公布的《第三期国家手语和盲文规范化行动计划（2026—2030年）》中明确的。

手语和盲文是听障和视障人士使用的特殊语言文字。当前，盲文教辅供给不足、公共服务领域盲文标识缺失等问题仍较普遍；手语使用者获取信息、便捷办事仍有障碍。

根据计划，在党和国家及地方举行的重大活动，以及发布涉及自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件信息时，条件具备的同步安排国家通用手语翻译，提供国家通用盲文资料。

为加强社会生活推广使用，计划鼓励公开出版的图书、报刊、药品标签及说明书配备国家通用盲文等无障碍格式；推动国家通用手语、盲文服务残疾人重大体育赛事、重要文化活动；开展面向残疾人工作者和应急管理、社会服务相关行业人员的学手语、学盲文活动；加强手语、盲文的标准化信息化发展、资源供给、人才培养和国际交流。

在特殊教育学校，规范使用国家通用手语、盲文将纳入学校管理、课堂教学、教学评价、评估督导等各环节，作为学校教师用语用字的基本要求和业务考核内容。

来 源：新华网

原标题： 我国公共服务领域将提供国家通用手语、盲文服务

记者 魏冠宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com