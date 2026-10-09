新华网 2026-10-09 10:54:07

受中东地区地缘局势再度紧张等因素刺激，国际原油期货价格8日早间显著上涨，纽约商品交易所轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格均一度涨超5%。

受中东地区地缘局势再度紧张等因素刺激，国际原油期货价格8日早间显著上涨，纽约商品交易所轻质原油期货价格和伦敦布伦特原油期货价格均一度涨超5%。

数据显示，纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格当日一度升至每桶92.84美元，与前一日收盘价相比上涨5.17%。12月交货的伦敦布伦特原油期货价格一度升至每桶105.48美元，上涨5.27%。

英国海上贸易行动办公室7日发布通报说，一艘油轮当天在卡塔尔附近海域被多枚发射物击中。

国际市场服务机构克普勒公司公布的数据显示，6日霍尔木兹海峡仅有7艘油轮通过，为7月23日以来最低水平。9月28日至10月4日，有10艘油轮在霍尔木兹海峡遭到攻击。

美国阿克西奥斯新闻网7日援引多名美国官员消息报道称，美国国防部日前已指示美军中央司令部，在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。

也门胡塞武装8日早些时候称，该组织再次打击了沙特阿拉伯首都利雅得的哈立德国王国际机场，并对曼德海峡附近的也门政府军发动袭击。沙特战机当日对也门胡塞武装控制区发动新一轮空袭，袭击目标包括荷台达国际机场以及当地的通信设施。

来 源：新华网

原标题： 中东地缘局势紧张刺激国际油价大涨

记者 刘亚南

本文转自：温州新闻网 66wz.com