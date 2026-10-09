新华网 2026-10-09 10:54:07

世界气象组织网站8日发布通报说，预计今年第四季度将出现厄尔尼诺增强现象，这将影响全球的天气模式，并对全球经济、生态系统和社区产生影响。

世界气象组织网站8日发布通报说，预计今年第四季度将出现厄尔尼诺增强现象，这将影响全球的天气模式，并对全球经济、生态系统和社区产生影响。

世界气象组织当天发布的最新月度《全球季节性气候最新通报》说，10月至12月期间，热带太平洋中部和东部的海表温度将升至创纪录水平，这反映出厄尔尼诺现象正在增强，并在12月达到顶峰。受其影响，全球大部分地区的气温可能高于平均水平，降雨模式将发生改变，一些地区发生干旱和洪水的风险增加。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛说，厄尔尼诺现象已确定形成并正在迅速增强，世界气象组织预测其持续至2027年2月的可能性接近100%，并且可能成为至少自1950年以来最强的厄尔尼诺之一。

根据通报，赤道中东太平洋海表温度距平的平均值是用于监测厄尔尼诺现象的关键指标，被称为尼诺3.4指数。该指数从2026年6月的1.6摄氏度显著上升至8月的2.5摄氏度；预计2026年10月至12月，该指数可能达到约3.7摄氏度，这将成为自观测以来的最高纪录。（完）

来 源：新华网

原标题： 世界气象组织预测今年第四季度出现厄尔尼诺增强现象

记者 王其冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com