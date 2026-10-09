新华网 2026-10-09 10:54:08

总部位于瑞士格朗的世界自然基金会8日发布的2026年《地球生命力报告》显示，1970年至2022年间，全球受监测野生动物种群的平均规模锐减了73%。报告强调，如果能采取有效措施，在能源、食品和金融体系中触发良性拐点，自然系统仍有望恢复。

总部位于瑞士格朗的世界自然基金会8日发布的2026年《地球生命力报告》显示，1970年至2022年间，全球受监测野生动物种群的平均规模锐减了73%。报告强调，如果能采取有效措施，在能源、食品和金融体系中触发良性拐点，自然系统仍有望恢复。

这份每两年发布一次的报告采用英国伦敦动物学会编制的“地球生命力指数”这一工具，在上述52年间追踪了5790种脊椎动物的35803个种群变化趋势。报告显示，淡水生态系统的野生动物种群规模相对降幅最大，达85%；其次是陆地生态系统，降幅为69%；海洋生态系统降幅为59%。

尽管总体降幅与上一份报告一致，但此次评估纳入了更多种群数据并扩大了时间跨度，进一步印证了生物多样性持续丧失的严重程度。

虽然动物种群规模整体呈现衰退态势，但纳入“地球生命力指数”的种群中，有一半规模保持稳定或有所增长。报告还特别提到绿海龟、蓝鳍金枪鱼、老虎和南部非洲象等种群的恢复，这些案例表明，有针对性的保护措施能够取得切实成效。

报告指出，栖息地丧失和退化是受监测野生动物种群最常见的威胁，其他风险因素还包括过度开发、气候变化、污染、入侵物种和疾病等。而这些自然环境威胁是由能源、食品和金融体系的广泛系统性问题驱动的。有证据表明，如果能采取措施，在能源、食品和金融体系中触发良性拐点，自然系统仍有望恢复。

世界自然基金会总干事基尔丝滕·斯海特说，要延续和扩大保护成果，那些造成自然退化的产业和体系必须转型。应加快推动正在进行的系统性变革，与自然和谐共处，共同建设一个更加可持续、更公平和更有韧性的世界。（完）

来 源：新华网

原标题： 报告：全球野生动物种群规模52年间锐减73%

记者 王娅楠

本文转自：温州新闻网 66wz.com