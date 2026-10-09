新华网 2026-10-09 10:54:08

回乡探亲更快捷，跨城游玩更方便，沿线景区迎来更多游客……刚刚过去的国庆假期，京港高铁雄安至商丘段、西渝高铁西安至安康段、宜昌至兴山高铁、哈尔滨至伊春高铁迎来开通后的首个假日运输“大考”，为群众出行增添便利，也为沿线文旅消费带来新活力。

回乡探亲更快捷，跨城游玩更方便，沿线景区迎来更多游客……刚刚过去的国庆假期，京港高铁雄安至商丘段、西渝高铁西安至安康段、宜昌至兴山高铁、哈尔滨至伊春高铁迎来开通后的首个假日运输“大考”，为群众出行增添便利，也为沿线文旅消费带来新活力。

这个国庆假期，参建京港高铁雄安至商丘段的中铁十四局项目现场技术负责人刘增元，坐上自己参与建设的高铁，从河北任丘回山东菏泽探亲。看着窗外熟悉的风景，他想起了在雄商高铁工地工作的日日夜夜。

“以前坐普速列车沿京九铁路回家，要四五个小时，现在坐高铁只需两小时。”刘增元说，过几天，他还要带着父母坐上自己参与建设的高铁，去雄安新区看看。

京港高铁雄安至商丘段进一步密切雄安新区、冀中南、鲁西南与豫东地区的联系，也让沿线小城成为更多游客的假日目的地。

在衡水南站，高铁为游客走进衡水湖提供便捷通道。“坐高铁来衡水太方便了，出站后坐公交直达衡水湖景区，体验感特别好！”北京游客王先生趁着假期带家人来到衡水，感受湖城风光。

当地推出“冀衡一日”文旅礼遇，外地游客凭高铁票可享受景区、游船、商户、酒店组合优惠。10月1日至6日，衡水全市32家A级旅游景区累计接待游客71.5万人次，同比增长202.84%。

向南，高铁抵达商丘，古城游览、国风演艺、民俗体验吸引游客驻足。国铁郑州局商丘站客运科工程师李秀丽介绍，假期车站累计加开北京、上海、西安等热门方向临客列车50列，并在服务台摆放景区游玩攻略图，为旅客提供指引。国庆假期，商丘站累计发送旅客29.22万人次，同比增长25%。

穿越秦岭，西康高铁让柞水、镇安、安康等地进入高铁时代，进一步拉近关中与陕南的距离。西安东至安康西最快45分钟可达，安康西至延安最快仅需2小时34分钟，为群众探亲、旅游提供更多选择。

“作为全线规模最大的新建车站，国庆假日期间，安康西站累计发送旅客5.08万人次，客流表现超出预期。”安康西站站长张建军说。

铁路部门与沿线地方协同发力，开通安康西站至瀛湖景区、柞水西站至柞水溶洞景区等旅游接驳专线，让游客下了高铁更方便地走进山水之间。在高铁开通等因素带动下，国庆假期瀛湖景区接待游客5.2万人次，同比增长40%；柞水牛背梁、终南山寨景区游客接待量同比分别增长48.6%、45.3%。

在鄂西，宜兴高铁连接沪渝蓉高铁与郑渝高铁，让宜昌与兴山之间的旅途缩短至半小时左右，也为游客串联游览沿线景点提供了便利。

兴山县昭君村景区，大型实景舞台剧《昭君别乡》每日上演，汉服游园、民俗体验等活动丰富了游客的假日行程。

“宜兴高铁开通前，开车来兴山要两个多小时，现在坐高铁只要半小时。”宜昌游客张潇说，这次专门带家人来感受昭君文化，上午看演出，下午穿汉服游园，一天过得很充实。

10月1日至7日，兴山站累计发送旅客14216人次，同比增长54.61%。兴山县文旅局局长李芳芳介绍，当地以高铁票根串联酒店住宿优惠、景区门票减免等福利，推出不同天数的游玩行程，方便游客停留消费。假期全县景区接待游客41.96万人次，同比增长18%。

向北望去，小兴安岭层林尽染。哈伊高铁进一步扩展以哈尔滨为中心的2小时交通圈，将哈尔滨至伊春的铁路最快旅行时间压缩至1小时46分钟，让更多游客把“林都”伊春纳入假日行程。据国铁哈尔滨局哈尔滨客运段统计，国庆七天假期，哈伊高铁累计发送旅客20.1万人次。

“之前考虑到交通的问题，伊春只是‘待定’目的地，现在高铁开通了，伊春是‘必达’目的地。”上海游客郑先生说，高铁让一家人的黑龙江之旅更加丰富。

伊春溪水国家森林公园附近，“咱家小院”负责人杨大伟忙着迎接一拨拨游客。赏完五花山，再尝尝农家菜，成为不少游客的选择。“一天每个桌最少翻两个台，有时能翻三个台，一天至少接待100多位客人。”杨大伟说。

伊春市文化广电和旅游局副局长王晓微介绍，依托哈伊高铁，今年国庆假期全市A级景区接待游客量大幅增长，汤旺河林海奇石、五营红松林海、金山鹿苑等核心景区连续多日单日累计接待游客突破20万人次。

“我们开通景区接驳专线，组织志愿服务，完善旅游配套保障，让游客既能便捷抵达，也能舒心停留。”王晓微说，伊春将进一步做强“高铁+生态旅游”模式，把生态资源优势转化为文旅产业优势，做强文旅康养，带动民宿、林下经济等产业发展，让绿水青山真正成为百姓增收的金山银山。

来 源：新华网

原标题： 四条高铁新线交出首份国庆运输答卷

本文转自：温州新闻网 66wz.com