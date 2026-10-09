这个国庆，流动的中国活力满满

新华网 2026-10-09 10:54:08

交通运输部8日发布数据显示，国庆假期期间，全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，比2025年中秋国庆假期日均水平增长0.6%。

交通运输部8日发布数据显示，国庆假期期间，全社会跨区域人员流动量21.42亿人次，比2025年中秋国庆假期日均水平增长0.6%。

这个国庆假期，人流、物流、消费流交织涌动，流动的中国活力满满。

10月2日，游客在河北省唐山市丰南区河头老街景区观看表演。新华社发（李秀清 摄）

同程旅行研究院研究员薛冰冰在采访中说，数据监测显示，今年长线旅游市场回暖，全国千公里以上长线机票预订同比增长34%，其中乌鲁木齐表现最为突出，位居全国长线游目的地首位。

今年中秋与国庆假期仅隔3个工作日，“请3休13”的“拼假”方案走红，13天假期让长线游成为出行一大亮点。去哪儿旅行数据也显示，今年国庆假期，2000公里以上航线预订量同比增长超四成。

金秋时节，位于新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县的罗布人村寨，集沙漠、胡杨、塔里木河为一体的自然景观吸引了来自各地的游客。

河北的游客肖一然从河北来到了新疆，沿途看了雪山、湖泊。“真的是一步一景。今天来到了罗布人村寨还见到了沙漠，真的是感觉非常震撼。”

10月1日，旅客在哈尔滨站候车室有序候车。新华社发（徐率 摄）

全社会跨区域人员流动量持续走高，铁路、高速、民航迎来大流量考验。而亿万人顺畅往返，背后是一张覆盖城乡的综合立体交通网。

随着京港高铁雄商段、西渝高铁西康段等四条新线在国庆假期前集中开通运营，数千公里新线路将秦岭深处、小兴安岭林区等以往交通不便的“宝藏景点”接入全国高铁网，游客出行半径显著外扩。

10月4日在伊春市拍摄的行驶在斑斓秋色中的哈伊高铁动车组列车（无人机照片）。新华社发（李佳星摄）

四条新线中的哈伊高铁与哈尔滨至大连的哈大高铁相连，让“上午在大连看大海，下午在伊春赏林海”成为现实。

哈尔滨局G519次高铁列车长杜海涵说，“客流非常大，尤其在中秋和‘十一’双节期间，由林都伊春去往大连滨海城市旅游的旅客特别多，从辽宁海边经过沈阳或者吉林长春到黑龙江省林都的旅客也非常多。”

今年的中秋与国庆假期是平陆运河全线通航后的第一个长假。不少游客选择乘船游览这条通江达海的运河，一睹航道、枢纽、跨河大桥与两岸生态风光。

某旅行社导游蓝玉宁说，平陆运河的船票较为难抢。“旅行社的订单，已经排到了11月2日。”她说。

10月3日，游客在广西来宾市金秀瑶族自治县大瑶山盘王界景区体验竹竿舞。新华社发（高如金 摄）

长线游火热的同时，小城、县域也在承接更多出游需求，拥有新奇体验又不失惬意的深度“慢游”受到越来越多人青睐。

地处重庆、湖南、贵州三省市交界处的重庆市秀山土家族苗族自治县洪安镇，依托沈从文小说《边城》的文化IP与“一脚踏三省”的区位优势，打造场景化文旅。国庆假期前两日，洪安镇已累计接待游客19万人次。

来自湖南的游客杨颖早就向往沈从文笔下的“边城”，这次国庆就专程体验。“白天逛老街、集印章、看巡游，晚上看火壶秀、围着篝火跳舞，一次就能体验不一样的风土人情，体验感很丰富。”她说。

10月1日，游客在重庆市秀山土家族苗族自治县洪安古镇边城景区洪安老街与傩狮互动。（胡程 摄）

10月1日，游客在重庆市秀山土家族苗族自治县洪安古镇乘坐游船游览。（胡程 摄）

同程旅行数据显示，假期前4天，平潭、安吉、阳朔、中牟、建水、婺源等县域目的地热度位居前列，游客平均停留天数超过5天。游客的消费场景也从传统观光转向沉浸式体验。

图为山东日照莒县的莒国古城景区在国庆假期推出灯光秀。受访者供图

依托深厚的莒文化底蕴，位于山东日照莒县的莒国古城景区在国庆假期推出一系列夜间文旅活动，为游客带来一场沉浸式的传统文化体验。

“现场看鳌鱼巡游和灯光秀真的非常震撼，尤其是在莒国古城这样的古建之下，把中华传统文化用光影形式展现出来，让我更好感受到了我们中华传统文化的独有的浪漫。”游客赵庆铸说。

10月5日晚，游客在浙江省湖州市安吉县奇幻嘉乐比景区游玩。新华社发（潘学康摄）

去哪儿旅行数据显示，国庆首日，含“沉浸式演出”“烟花秀”“夜游”标签的景区门票搜索量同比增长超五成。

杭州市临安的吴越里历史文化商业街区紧扣文旅消费新潮流，打造实景NPC互动大戏，让厚重的吴越文化走出展陈展板，可看可玩可互动，以沉浸式古风文旅体验“圈粉”游客。

10月5日，在山东省临沂市沂南县竹泉村，游客在观看《沂蒙婚嫁》表演。新华社发（王彦冰摄）

10月1日，在重庆市北碚区金刀峡镇偏岩古镇长街宴上，民间艺人表演舞龙。新华社发（秦廷富摄）

长春大学旅游学院旅游文化学院院长孙国霞认为，今年国庆假期，交通客流正转化为消费客流，体现出三方面的变化。“第一个变化体现在出游的半径显著拉长，长线的深度游成为主流。第二个变化是，目的地下沉加速，像‘奔县游’从补充的选项上升为独立的‘赛道’。全国县域旅游产品的热度，预定热度较去年同比增长了42%。第三块变化是，是消费驱动从空间导向转向内容导向，人们会更关注‘我们去那先干什么’。”孙国霞说，假日消费红利的上限不取决于假期长度，取决于旅游产品的厚度，应该将全季的旅游产品矩阵把“假日热”延续为“全年热”。

这是10月1日在北京天安门广场拍摄的“祝福祖国”巨型花篮。

来 源：新华网

原标题： 这个国庆，流动的中国活力满满

作者：邵美琦、司晓帅、李爱斌 王欢、王怿文、刘铭翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com