新华网 2026-10-09 10:50:56

世界贸易组织8日发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲，预计2026年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9%，2027年有望增长4.1%。

世界贸易组织8日发布最新全球贸易展望报告说，由于供应链调整以及人工智能领域投资强劲，预计2026年全球货物贸易将增长3.9%，高于3月预测的1.9%，2027年有望增长4.1%。

报告同时显示，由于中东战事对运输和国际旅行带来影响，2026年全球服务贸易预计增长3.3%，低于3月预测的4.8%，2027年将增长6.4%。

世贸组织总干事伊维拉表示，面对冲击，一体化的世界经济和基于规则的贸易体系为各经济体提供了灵活性，使必需品能够持续流向需要它们的企业和家庭。

但她同时指出，并非所有经济体都能把握人工智能等新机遇，因此必须确保基于规则的贸易体系能够继续抵御冲击、弥合差距，使机遇能够得到共享。

报告显示，今年上半年，全球货物贸易增长3.5%，表现超出预期，表明供应链有能力应对中东战事对能源、化肥和运输市场造成的冲击。与此同时，人工智能相关需求强劲，半导体和服务器等人工智能相关商品贸易同比增长67%，增速较2024年和2025年进一步加快。

来 源：新华网

原标题： 世贸组织上调2026年全球货物贸易增长预期

记者 焦倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com