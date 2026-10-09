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2027年全国硕士研究生招生考试预报名开始

新华网 2026-10-09 10:52:39
根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下：预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00；报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。

根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下：

预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00；

报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。

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本文转自：温州新闻网 66wz.com

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