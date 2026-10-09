2027年全国硕士研究生招生考试预报名开始
新华网 2026-10-09 10:52:39
根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下：预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00；报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。
根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下：
预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00；
报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。
来 源：新华网
原标题： 2027年全国硕士研究生招生考试预报名开始
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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