新华网 2026-10-09 10:52:39

根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下：预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00；报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。

根据《2027年全国硕士研究生招生工作管理规定》，2027年全国硕士研究生招生考试报名时间如下： 预报名时间为10月9日至10月12日，每日9:00—22:00； 报名时间为10月15日至10月24日，每日9:00—22:00。 来 源：新华网 原标题： 2027年全国硕士研究生招生考试预报名开始 本文转自：温州新闻网 66wz.com