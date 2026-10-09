新华网 2026-10-09 10:54:03

美国联邦政府8日说，将暂停微软等多家科技企业参与“永久劳工认证”计划。该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权（绿卡）的第一步。同时，哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学正因“涉嫌J-1签证欺诈”而面临调查。

美国联邦政府8日说，将暂停微软等多家科技企业参与“永久劳工认证”计划。该计划是持有H-1B签证的外籍员工通过雇主申请美国职业移民永久居留权（绿卡）的第一步。同时，哈佛大学、斯坦福大学等9所美国大学正因“涉嫌J-1签证欺诈”而面临调查。

H-1B签证是美国的一种临时工作签证，属于非移民签证，有效期通常为三年，可延长至六年。该签证允许美国公司雇佣外籍专业技术人员，以填补国内难以找到合适人才的职位空缺，主要被美国科技企业用于吸引高学历外籍人才。

万斯当天还点名批评美国9所大学滥用允许外国学生和学者来美参加工作和学习交流项目的J-1签证。

美国政府不断收紧签证政策。8月24日，美国国土安全公布一项拟议规则，提议对H-1B签证申请收取约10.3万美元的费用。此前，该机构曾试图将H-1B签证申请费用提高至10万美元，但被法院驳回。本月7日，美国国土安全部再公布一项拟议规则，根据该规则，美国大学为每名国际学生首次申请“选择性实习训练”项目时需支付7万美元，申请延期还需再支付3万美元。

来 源：新华网

原标题： 美政府暂停多家科企外籍员工绿卡申请 调查9所大学涉签证问题

记者 杨伶 熊茂伶

本文转自：温州新闻网 66wz.com