温州日报 2026-10-11 08:59:00

全市法治政府建设推进会暨府院府检联席会议10月10日召开。市委副书记、市长张文杰在会上强调，要深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实中央、省委省政府有关工作要求，纵深推进法治政府建设，持续深化府院府检联动，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力实现共富先行示范提供更强法治保障。

温州网讯 全市法治政府建设推进会暨府院府检联席会议10月10日召开。市委副书记、市长张文杰在会上强调，要深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，认真落实中央、省委省政府有关工作要求，纵深推进法治政府建设，持续深化府院府检联动，为温州提速做强“一圈一极一中心”、奋力实现共富先行示范提供更强法治保障。

会上，市司法局、市法院、市检察院通报有关工作情况，市公安局、市政务服务局、龙湾区、平阳县作交流发言。

在肯定前阶段工作成效后，张文杰指出，法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，是促进公平正义的题中之义和根本之策，是优化营商环境的重要保障和关键支撑。要把法治政府建设摆在更加突出的位置，聚焦重点领域和关键环节，补齐短板弱项，打造特色亮点，注重常态长效，加快建设高水平现代法治政府，高质量争创全国法治政府建设示范市。

张文杰强调，要着力提高依法决策水平，加强重大行政决策管理，完善合法性审查体系，做好决策后评估工作；要着力提升行政执法质效，深化行政执法改革，规范行政执法行为，强化行政执法监督，加快构建“无处不在、无事不扰”现代化监管服务体系；要着力预防化解行政争议，推动行政诉讼案件数、败诉率持续“双下降”；要着力打造法治化营商环境，有力促进公平竞争，推进政务诚信建设，优化涉企法治服务，持续打响“温暖营商”品牌；要着力夯实法治政府建设基础，强化基层法治建设，提升干部法治素养，筑牢法治队伍支撑。要坚持共商共建共治，优化联动机制、拓展联动领域、提升联动质效，进一步促进司法与行政良性互动，全方位构建府院府检联动新格局。

张文杰要求，各地各部门要树立系统思维、强化全局意识，加强组织领导，强化督察考核，凝聚法治共识，全力推动法治政府建设打开新局面、取得新突破、迈上新台阶。

市委常委、常务副市长李宁，市法院院长赵江涛，市检察院检察长柴峥涛出席。

来 源：温州日报

原标题： 全市法治政府建设推进会暨府院府检联席会议召开 加快建设高水平现代法治政府

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com