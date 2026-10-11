温州日报 2026-10-11 09:12:13

温州的制造业企业最迫切希望实现的“AI+”场景是什么？在昨日举行的浙江省“十链百场万企”系列对接活动之汽车零部件行业数智化转型专场活动上，瑞安市经信局用一张行业需求清单给出了当地汽车零部件企业的回答——生产制造领域的需求最集中，八成以上企业希望实现AI视觉质检功能。

温州网讯 温州的制造业企业最迫切希望实现的“AI+”场景是什么？在昨日举行的浙江省“十链百场万企”系列对接活动之汽车零部件行业数智化转型专场活动上，瑞安市经信局用一张行业需求清单给出了当地汽车零部件企业的回答——生产制造领域的需求最集中，八成以上企业希望实现AI视觉质检功能。而当地五家银行也以向中国（温州）智车园项目授信100亿元，支持该园区企业产能扩张、数字化转型、科技创新等。

“我们的在线质检智能体每天采集数据超200万条”“AI研发引擎不但能辅助研发，还能帮助分析错误逻辑”“AI交叉查询报价系统10分钟就完成了原来2个小时的工作”……交流会上，浙江长江汽车电子有限公司、瑞立集团、浙江铁印汽车部件有限公司等链主和骨干企业分享了他们的AI技术落地成果。聚焦于企业内部智能体的系统化整合，头部企业们还现场签约了多个“AI+数字化改造”合作项目，如瑞立集团的智能体应用商城项目，将构建前中后台贯通的应用体系，实现场景与AI工具能力的协同聚力；浙江雅虎汽车部件股份有限公司的“AI数字员工项目”将帮助企业构建一支可协作、可成长的数智员工团队，最终实现“AI处理90%常规工作，人类处理10%异常工作”的闭环。

与链主们相比，中小企业的需求则更为现实——聚焦于制造环节的提质增效。瑞安市经信局依托70多名AI行业翻译官走访414家企业开展AI需求摸排，结果显示：超过八成企业提出AI视觉质检需求，近半数企业提出设备预测性维护需求。除上述两项需求外，中小企业的需求还包括AI生成图纸、全链路溯源、知识库建设等。为此，瑞安专门发布《人工智能赋能汽车零部件行业需求清单》《汽车零部件产业链链式转型需求清单》两张清单，并呼吁服务商“揭榜挂帅”，链主企业当好“领队”，也恳请金融机构为中小企业数字化转型“托个底”，希望在3年内实现汽车零部件行业规上企业数字化2.0全覆盖。

当天活动中，百亿金融赋能中国（温州）智车园项目率先签约，中国农业银行瑞安市支行、浙江瑞安农村商业银行等五家银行，各向智车园授信20亿元，合计100亿元。这笔金融活水将重点支持园区企业产能扩张、数字化转型、科技创新和智能工厂建设，银行将依据企业情况给予贷款利率优惠。

此次活动中，我市还就中小企业数字化转型城市试点工作进行了分享交流，据介绍，作为第三批国家中小企业数字化转型城市试点，温州已在试点政策落地、“AI+制造”场景拓展、中小企业链式转型等方面，探索形成一批可复制、可推广的实践成果。截至目前，全市已有542家试点企业签约并启动改造，其中汽车零部件企业190家，总体备案进度达90.3%；累计打造各类工业互联网平台90个，其中汽车零部件产业10个；面向全国遴选优质数字化服务商271家、“小快轻准”数字化产品和解决方案201个，帮助中小零部件企业低成本迈过“转型门槛”。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安发布汽车零部件需求清单请AI落地 中国（温州）智车园项目获五家银行授信百亿元

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com