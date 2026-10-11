温州日报 2026-10-11 09:21:51

温州网讯 “时光不老·银装盛放”浙江省第四届老年时装艺术展演大赛决赛，将于今晚18:00在温州科技广场（世纪广场南）重磅开演。欢迎广大市民亲临现场，感受全省11支银龄参赛队伍的时尚风采。无法到现场观看的观众，也可通过多渠道新媒体平台同步观看直播。

据了解，本次大赛由浙江省老龄工作委员会办公室、浙江省民政厅、浙江省文化广电和旅游厅指导，温州市政府妇女儿童工作委员会（市老龄工作委员会）办公室、温州市民政局、温州市文化广电旅游局主办，温州市老年活动中心、温州市老年电视大学、温州市传媒集团有限公司承办，交通银行温州分行提供特别支持。

值得期待的是，温州队的走秀主题围绕“千年古港——温州朔门”展开。开场将以“千年瓯江潮涌，古港帆影依旧”引出，带领观众跟随祖孙对话走进朔门古港，品读温州海丝故事。队员们将宋元时期的瓷器、沉船、码头、江心屿等承载着千年商港记忆的元素串联起来，通过模特走秀的形式呈现在舞台上，诉说温州这座港口城市的商贸故事。

市民在家即可通过温度新闻客户端、视频号、抖音号；温州日报视频号、抖音号；温州市老年电视大学视频号等平台进行观看。

来 源：温州日报

原标题： 全省老年时装艺术展演大赛来了 今晚6点，温州科技广场见

记者 夏晓腊

本文转自：温州新闻网 66wz.com