顺势突围！AI带火温州“冷”生意

潮新闻 2026-10-11 09:33:51

“不是我们主动选择液冷新赛道，而是AI算力产业的高速崛起选择了我们的企业。在AI算力需求猛增的拉动下，液冷正经历从‘配角’到‘基础设施’的身份蝶变。企业订单处于饱和状态，产能赶不上交付，部分加急订单只能加班加点完成……”温州龙泽轻工机械有限公司（以下简称龙泽）总经理戴玲玲表示，这场由AI智算需求点燃的“冷”生意，正变得前所未有的“热”。

受访者供图

“不是我们主动选择液冷新赛道，而是AI算力产业的高速崛起选择了我们的企业。在AI算力需求猛增的拉动下，液冷正经历从‘配角’到‘基础设施’的身份蝶变。企业订单处于饱和状态，产能赶不上交付，部分加急订单只能加班加点完成……”温州龙泽轻工机械有限公司（以下简称龙泽）总经理戴玲玲表示，这场由AI智算需求点燃的“冷”生意，正变得前所未有的“热”。目前，公司与森林环境、高澜股份、申菱环境等国内头部热管理及冷量分配单元（CDU）集成厂商深度绑定，间接供货华为、英伟达等终端客户。

精工智造

从食药管道到液冷管道的技术闭环

“液冷行业的增长，是技术迭代叠加政策红利共同催生的结果。此轮液冷需求是AI基建带来的业务增量，这并非国内独有现象，而是全球同步呈现的共性特点。”在龙泽车间，戴玲玲开门见山地对记者说，公司正在通过增资扩产承接液冷散热的发展机遇。上个月公司投入1000多万元，新增80台数控加工设备，大幅提升异形管件、精密管路的加工能力。

液冷管路的制造，远非“切管+弯管+焊接”那么简单。其实，龙泽有技术迁移能力，传统精密管道企业做液冷管路，工艺上有着天然延续性，而不是盲目跨界。“我们企业创办于90年代，生产液冷管路之前，专业从事各种乳食品、制药、化工、啤酒设备等不锈钢卫生级管路的制造……”在戴玲玲看来，龙泽在材质选择、内壁洁净、精密焊接、出厂检测等环节已形成了完整的技术闭环。

区别于行业内大量只做单一零部件加工的厂家，龙泽液冷管路具备全产业链自制能力。“原材料选用不锈钢，从锻压、铸造、车削加工，到镜面抛光、总成组装，核心制造工序全部在企业内部闭环完成。”聊到品控，戴玲玲接着说，她们根据客户工况需求快速落地非标定制，适配冷板式、浸没式等多种液冷应用场景，实现成套管路模块一站式交付。

液冷系统常年不间断运行，防渗漏与管路洁净度是行业核心技术难点。龙泽建立独特的液冷工艺标准，针对不同介质，适配不同的密封材料；焊接上采用人机协同，将人的灵活性、判断力与机器人的高精度、重复性优势结合。“所有成品出厂前，我们必须经过水压气密测试、超声波深度清洗、风干密封包装，管路内壁光洁度稳定控制在Ra0.8μm以内。”在戴玲玲看来，相比传统食品、制药行业流体管路，液冷产品对内壁洁净度要求更高，酸洗钝化为必备工序。

持续的研发投入是龙泽构筑技术壁垒的根基。公司组建10人专职技术团队，每年拿出600万元经费用于工艺迭代、技术攻关。目前，企业已取得2项发明专利、15项实用新型专利。“今年，企业申报了3项发明专利、3项实用新型专利。”戴玲玲表示，企业将技术逐步迭代升级，从当下主流冷板式液冷，向浸没式液冷大规模普及，未来向着芯片微孔散热技术演进。

顺势布局

从温州集成到安徽量产的战略跨越

龙泽依托20余年洁净流体管件制造的积淀，深度布局液冷管路集成赛道，依靠全链条自制、非标定制、精密焊接抛光等差异化优势，搭建“温州研发集成+安庆规模化量产”双基地模式，为国内头部热管理集成企业提供整套液冷管路集成方案。

“我们结合行业订单爆发的态势，现已对两大生产基地进行了战略调整，将液冷业务的研发设计、非标集成、客户技术对接重心回迁温州基地。”戴玲玲告诉记者，龙泽对龙湾的温州液冷管路集成基地很有发展信心，其关键在于本地成熟的不锈钢产业链闭环、完善的配套资源、充足的技术人才储备，能快速响应华东、华南客户的紧急定制需求，大大缩短交付周期，降低了企业协作物流成本。

此外，在散热产业的发展路上，龙湾政府未曾停歇做好要素保障和企业服务。“政府对企业的需求有问必答、有求必应。”戴玲玲说，不仅上门协调解决企业员工子女就学、用工用地等现实难题，还辅导企业申报高新技术企业、专利，并争取产业扶持政策，助力企业技术创新。也正是如此，在建设新的生产基地时，公司拒绝了多地的诚意邀约，最终留在龙湾增资扩产。

“我们已服务过多个数据中心项目。这种服务经验，为行业理解液冷管路在不同气候、不同标准下的适配问题提供了参考样本。”戴玲玲还表示，作为《液冷用不锈钢管路技术规范》的参编单位之一，龙泽正在将自身的制造经验转化为行业标准，努力实现从“执行标准”到“参与制定标准”跃迁。

随着AI算力与液冷产业的爆发式增长，龙泽敏锐捕捉到液冷管路这一细分赛道的巨大机遇。公司顺势布局，在安徽安庆创建液冷不锈钢管路生产基地，项目总投资2.8亿元，占地面积108亩，总建筑面积70000平方米，主要承担液冷管路的大批量量产。这一战略布局，标志着龙泽从传统食药管道领域正式跨入液冷精密管路赛道。

“在龙湾生产基地扩建3000余平方米无尘净化车间的同时，我们将进一步强化从生产制造到现场落地的一体化交付能力。”戴玲玲表示，龙泽将持续夯实非标管路集成、高洁净精密加工的核心优势，协同双基地产能，稳步开拓海内外液冷设备配套市场。

来 源：潮新闻

原标题： 顺势突围！AI带火温州“冷”生意

通讯员 王策

本文转自：温州新闻网 66wz.com