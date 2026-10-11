商务部等7部门部署品质电商“五优”行动

中国新闻网 2026-10-11 10:12:05

据商务部网站消息，10月10日，《商务部等7部门关于实施品质电商“五优”行动的通知》发布，具体内容如下。

据商务部网站消息，10月10日，《商务部等7部门关于实施品质电商“五优”行动的通知》发布，具体内容如下：

组织电商平台“品质推优”

(一)加强品质电商主体培育。用好展会活动等平台，组织电商平台聚焦产品和服务质量提升公开发布承诺和行动计划，发布平台质量治理报告，主动接受社会监督，打造品质电商发展“主阵地”。发挥国家电子商务示范基地引领、辐射带动和质量科普作用，以品质为导向开展示范创建，强化信用管理和分类指导，培育一批诚信经营的品质标杆平台。

(二)推动平台规则向优转型。督促电商平台依法依规开展平台规则制定和修改，全面落实平台规则公示、公开征求意见等要求。指导电商平台规范规则执行行为，保护平台内商家、消费者合法权益。推动电商平台持续优化商品展示、推荐和营销活动机制，强化商品质量、服务口碑、信用信息等品质导向，促进品质商品和服务更好触达消费者。

(三)建立全链路品控体系。引导电商平台建立首席质量官制度，督促系统性、体系化构建质量管理体系，完善线上服务质量评价体系。深化政务数据核验赋能，支持向电商平台提供平台内商家证照信息核验比对，提升平台资质审核、风险防控效率。推动电商平台使用诚信服务商提供的电子认证服务，提高服务质量，提升合同签署可靠性、便捷性。

支持各类商家“品质创优”

(四)提升商家品质运营能力。深入开展电子商务惠民惠企活动，做优全国电子商务公共服务网，面向中小商家举办定制化培训。利用电子商务国家专业技术人员继续教育基地、“云上大讲堂”等载体开发公益性品质电商课程。引导地方建立健全电商产业园区质量管理服务体系，引入专业可信的质量检测等服务，结合园区内中小制造企业、跨境电商、直播电商等商家需求，针对性开展质量管理、标准应用、诚信合规、品牌建设等主题培训。

(五)创新发展电商消费品牌。加快电商领域消费品牌建设，构建品牌库、孵化库等分级服务体系，为品牌成长提供系统化支撑。深入实施“数商兴农”和农村电商高质量发展、“互联网+”农产品出村进城工程，推动电商平台完善县域服务设施，提升本地化服务能力，增加绿色、有机、名特优新和地理标志农产品供给，发展农产品区域公用品牌，对接农业品牌精品培育计划，让更多源头好物直连消费者。继续深化数字化助力消费品工业“三品”行动，建设中国消费名品方阵，支持符合条件的消费品生产制造企业申报专精特新企业。

(六)赋能品质商家市场开拓。开展“电商+产业带”培育行动，鼓励各地规划布局电商选品中心，重点支持具有核心技术、原创设计的中小卖家对接电商渠道，提升品牌知名度。发挥电商平台作用，依托订单直采、外贸优品专区等渠道，支持外贸企业拓展国内市场，扩大外贸优品消费。支持电商相关产品研发和服务创新，推动人工智能与电商深度融合，创新智能体等电商服务新模式，提升用户体验。开展“产业电商惠企对接”，推动一批产业带企业与电商平台达成合作，促进产业升级，形成经济新增长点。

便利消费主体“品质择优”

(七)构建品质消费活动矩阵。全力办好“全国网上年货节”“双品网购节”等网络促消费活动，鼓励各地聚焦品质主题优化活动内容设计，营造“择优消费、放心消费”的良好市场氛围。围绕“618”“双11”等消费节点，协同各方力量对电商平台加强指导与规范，持续打造安全放心的网络消费环境。

(八)打造线上线下融合品质消费场景。支持电商平台、品牌商与商业综合体、商业街区合作，利用人工智能等新技术新手段，建设集展示、体验、交易、服务于一体的品质消费体验中心，增强消费者对品质差异的直观感知。鼓励线上品牌商到线下开设实体店，发展线上线下一体化运营模式。推动电商平台、仓储物流、驿站及快递箱(柜)服务商整合资源，开展数据互通，深化统仓共配协同，精准衔接运力供给与服务需求，提升物流履约能力和配送时效。

(九)强化消费引导与金融服务。发挥促消费相关政策牵引作用，引导扩大绿色、健康、数字、智能等优质消费。鼓励行业协会构建多方协作的消费指引与宣传机制，帮助消费者精准识别优质供给。鼓励金融机构与电商平台规范合作，丰富消费金融产品和服务，加大对优质商品和服务的金融支持力度，更好满足居民品质消费需求。

引导丝路电商“品质争优”

(十)构建电商出海良好生态。定期开展电商出海座谈调研，加强出海行为规范引导，开展电商出海反垄断合规指导。推动出海平台建立“品牌+品质”双重审核机制和产品溯源体系，从源头筑牢出口商品品质防线。编发“丝路电商”最佳实践案例，生动讲好电商国际合作共建共享、普惠包容的精彩故事。

(十一)培育推广“丝路云品”品牌。组织电商平台和品质商家积极参与“丝路电商惠全球”活动，推广非洲好物、东盟好物、上合云品、买在金砖等系列品牌。更好发挥跨境电商零售进口作用，用好线上线下国家馆，支持优质海外商品首发首秀首展，创新“国家馆+直播”渠道，培育“一国一爆品”。

(十二)推动电商领域高水平开放。深化“丝路电商”多双边合作机制，全面拓展政策交流、产业对接、能力建设与地方合作。积极参与全球电商治理，深化一单两报、电子提单、跨境身份认证等成果落地，推动合作从“商品出海”向“规则衔接”升级。

强化规范标准“长效护优”

(十三)完善电子商务标准体系。开展电商标准惠企行动，加强品质电商相关标准体系构建，重点针对电子商务的产品与服务提供及其质量保障等方面加快标准研制，推动行业标准化、规范化发展。加强标准宣贯与实施监督，推动企业对标达标，形成“标准引领—品质提升”良性循环。

(十四)协同整治无序非理性竞争。加强电商领域监督执法，纠治电商平台“自动跟价”“全网最低价”等无序竞争行为，规范平台佣金抽成、商家评级等规则，避免挤压品质商家生存空间。打击刷单炒信等违法违规行为。建立电商平台与中小商家对话沟通机制，协调解决经营难点堵点问题，促进各方共赢发展。

(十五)强化行业自律。推动组建全国性电商行业组织，加强与消协组织协同联动，鼓励充分运用电商领域投诉举报、纠纷解决、消费者满意度等数据，促进行业自律规范体系建设。发挥各级电商行业组织桥梁纽带作用，联合各类产业联盟、专业机构制定完善行业行为准则、发布诚信公约，搭建政企沟通、供需对接、纠纷调解平台，引领行业品质建设。

来 源：中国新闻网

原标题： 商务部等7部门部署品质电商“五优”行动

本文转自：温州新闻网 66wz.com