中国新闻网 2026-10-11 10:14:29

据英国广播公司(BBC)报道，美国总统特朗普当地时间10日表示，他认为“乌克兰是时候选出一位新总统了”，以此回应乌克兰总统泽连斯基对美俄柴油协议的批评。

据英国广播公司(BBC)报道，美国总统特朗普当地时间10日表示，他认为“乌克兰是时候选出一位新总统了”，以此回应乌克兰总统泽连斯基对美俄柴油协议的批评。

据报道，特朗普10日在白宫外接受采访时表示，泽连斯基持续“批准袭击俄罗斯炼油厂”，是“想给全世界制造麻烦”。

“他最好赶紧收手。”特朗普说道，随后建议乌克兰应该“选出一位能够达成协议的新领导人”。

特朗普还表示，泽连斯基“本来可以达成很多协议，但出于某种原因，他从未这样做”。

此前报道，特朗普9日宣布，美俄领导人就俄向美国及全球市场提供柴油达成一致。

泽连斯基对此警告说，美俄这项协议将“为莫斯科提供资金”，并称该协议是“送给俄罗斯总统普京的一份大礼”。

来 源：中国新闻网

原标题： 特朗普：乌克兰该换个新总统了

本文转自：温州新闻网 66wz.com