中国新闻网 2026-10-11 10:16:02

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅10日在大同与法国总统外事顾问博纳举行第二十八次中法战略对话，就深化中法战略合作长时间深入沟通，达成广泛共识。双方还肯定了中欧贸易投资磋商机制取得的积极成果。

中共中央政治局委员、中央外办主任王毅10日在大同与法国总统外事顾问博纳举行第二十八次中法战略对话，就深化中法战略合作长时间深入沟通，达成广泛共识。双方还肯定了中欧贸易投资磋商机制取得的积极成果。

王毅说，中法战略对话是中国同西方大国建立的第一个高级别战略磋商机制，伴随中法关系成长，发挥了重要作用。尤其是服务了元首外交，巩固了政治互信，展现出大国的应有担当。当前，国际形势变和乱的一面更加突出，中方愿同法方一道落实好两国元首达成的共识，保持战略沟通、增进战略互信，为中法、中欧关系行稳致远，为促进世界的和平、稳定和发展作出新的努力。

王毅表示，中方愿同法方保持高层交往，继续做大做强航空航天、核能等传统领域合作，拓展先进制造、绿色低碳、人工智能等新兴领域合作，深化教育、文化、青年、体育、地方交流。希望法方为中国企业赴法投资兴业提供政策支持和良好环境。中法都是坚持独立自主和多边主义的大国，要继续加强在联合国框架下的沟通协调，共同推动落实习近平主席提出的四大全球倡议，携手构建更加公正合理的全球治理体系。台湾问题事关中国主权和领土完整，希望法方恪守一个中国政策承诺，维护好中法关系的政治基础。

博纳表示，法中友谊积淀深厚，1973年首位访华的法总统到访大同，留下两国关系一段佳话。法方愿同中方传承历史友好，持续打造相互尊重、友好互信、扎实牢固、富有活力的全面战略伙伴关系。法方恪守一个中国政策，这一点不会有任何改变。期待双方密切高层交往，加强人文交流，深化农业、核能、外空、互联网、人工智能和新科技等各领域互利合作，更好造福两国人民。法方将继续为中国企业赴法投资提供可预期的营商环境。法方积极评价中方全球倡议，愿同中方加强多边协作，为国际社会合作应对全球性危机、实现共同发展发挥更多建设性作用。

王毅说，中欧贸易投资磋商机制第二次例会取得积极进展，表明双方作为全面战略伙伴，完全可以通过对话妥善处理经贸分歧，捍卫多边主义理念，维护自由贸易体系，推动中欧关系重回稳定健康发展势头。期待法方作为欧盟核心成员，继续为中欧互利合作发挥建设性作用。

王毅强调，信任是中欧关系的底色和基础，经贸分歧只是阶段性现象。双方应坚持伙伴定位和合作基调，将贸易问题置于中欧关系适当位置，促进“双赢”、避免“双输”，实现“向上平衡”而非“向下平衡”。博纳表示，此次欧中贸易投资磋商是迈向积极方向的重要一步。欧洲的发展需要中国。欧方不愿同中方打贸易战，不寻求对华“脱钩”，愿作中方可信、可靠的伙伴，以平衡与合作定义欧中关系，以信任和契约精神实现共同发展。

双方还就乌克兰危机、中东局势等议题深入交换了意见。双方同意继续发挥好战略对话机制作用，保持对话沟通和国际事务协调。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： 中法举行战略对话

本文转自：温州新闻网 66wz.com