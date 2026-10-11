中国新闻网 2026-10-11 10:17:39

昨日，全国大部地区降水较弱，辽宁、北京、河北、江苏、四川等地今晨出现大雾天气。未来三天，冷空气将影响北方地区，关注大风降温对农业生产、人体健康等的影响；其中11日至12日，西北地区东部、华北南部、黄淮等地将有一轮降雨过程，关注降雨对交通、城市运行等的影响。

据中央气象台网站消息，昨日，全国大部地区降水较弱，辽宁、北京、河北、江苏、四川等地今晨出现大雾天气。未来三天，冷空气将影响北方地区，关注大风降温对农业生产、人体健康等的影响；其中11日至12日，西北地区东部、华北南部、黄淮等地将有一轮降雨过程，关注降雨对交通、城市运行等的影响。

北方大部地区将有冷空气活动

受冷空气影响，预计11日至13日，北方大部地区将有4～6℃降温，局地降温8～12℃；并伴有4～5级风、阵风6～8级。青藏高原大部、西北地区东部、华北西部和南部、东北地区北部和东部等地有小到中雨或雨夹雪，其中陕西、山西、河北局地有大雨或暴雨。

此外，13日起，西南、江南等地将迎来新一轮降雨过程。

国内未来三天具体预报

10月11日08时至12日08时，甘肃南部、陕西中南部、山西西南部、河南西部、四川东北部、重庆北部、湖北西部、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，其中，陕西东南部、河南西部等地局地有暴雨(50～70毫米)。内蒙古西部和东部、东北地区西部部分地区有5～6级风；台湾海峡、巴士海峡、南海北部海域将有5～6级、阵风7级的偏东到东北风。

全国降水量预报图(10月11日08时-12日08时)。图片来源：中央气象台网站

10月12日08时至13日08时，西北地区东部和南部、华北地区东部和南部、江汉西部、山东、河南大部、西南地区大部、内蒙古东北部、东北地区北部和东部、新疆南疆西部山区、西藏中部和北部、台湾岛南部等地部分地区有小到中雨，其中，山西东南部、河北南部、贵州西北部、云南东北部等地部分局地有大雨(25～40毫米)。东北地区西部和南部部分地区有5～6级风；渤海将有6～7级、阵风8级的东北风，渤海海峡、黄海北部海域将有5～6级、阵风7级的偏北风。

全国降水量预报图(10月12日08时-13日08时)。图片来源：中央气象台网站

10月13日08时至14日08时，重庆东南部、贵州北部和西部、云南东北部和中部、湖北西南部、湖南西部等地部分地区有中到大雨，其中，贵州东北部等地局地有暴雨(50～70毫米)。山东东部部分地区有5～6级风；渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海北部海域、台湾海峡将有5～6级、阵风7级的偏北到东北风。

全国降水量预报图(10月13日08时-14日08时)。 图片来源：中央气象台网站

来 源：中国新闻网

原标题： 中央气象台：北方大部地区将有冷空气活动

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