中国新闻网 2026-10-11 10:20:07

正值“三秋”农业生产关键时节，在黑龙江绥化市北林区，水稻陆续开镰。“今年种的是绥粳306，赶在霜冻前收上来了。”双河镇向阳村种粮大户倪继成种了600亩水稻，采用大棚高台育苗、密植等技术精耕细作，亩产达到570公斤。

正值“三秋”农业生产关键时节，在黑龙江绥化市北林区，水稻陆续开镰。“今年种的是绥粳306，赶在霜冻前收上来了。”双河镇向阳村种粮大户倪继成种了600亩水稻，采用大棚高台育苗、密植等技术精耕细作，亩产达到570公斤。

全国秋收进入高峰，秋冬种陆续展开。据农业农村部最新农情调度，截至10月10日，全国秋粮收获已过五成。其中，西南收获七成半，长江中下游过五成，黄淮海过六成，西北五成半，东北三成半；冬小麦陆续开始播种，冬油菜已播一成多，秋收秋种进展顺利。

近年来，单产提升已成为粮食增产的主动力。农业农村部继续实施粮油作物大面积单产提升行动，整建制推进县扩大到1000个，新增20个整建制推进市。从秋粮生产情况看，各地加快主导品种、主推技术、主力机型推广应用，促进作物大面积均衡增产。

玉米是重要的增产作物。在山东桓台县，登海618、农大372等高产耐密型品种大面积推广种植，玉米亩均种植密度达到5116.8株，较上年增加14.3株。河南浚县作为玉米单产提升整建制推进县，布局打造了8个百亩攻关田、10个千亩示范方和2个万亩高产片，落实密植滴灌、分次追肥、一喷多促等关键技术措施，辐射带动全县玉米单产提升示范区面积达到50万亩。

新一批先进适用农机产品投入生产一线。在甘肃、重庆、四川等地，丘陵山地拖拉机开进坡耕地、梯台田。在新疆昌吉，410马力国产混动拖拉机驰骋大田，高效开展秋耕深翻整地作业，比传统燃油机综合作业油耗降低20%左右。

“三秋”农业生产压茬推进。农业农村部已派出6个工作组和科技小分队，赴12个秋收秋种重点省份，调研指导秋粮收获、小麦油菜播种、秋季田管，同时指导落实精细整地、冬前田间管理等关键措施。

来 源：中国新闻网

原标题： 全国秋粮收获过半 多要素协同筑牢丰收根基

本文转自：温州新闻网 66wz.com