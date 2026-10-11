中国新闻网 2026-10-11 10:24:07

10月10日，搭载“蛟龙”号载人潜水器的“深海一号”船抵达西太平洋东加罗林海盆作业区进行深海科考作业。

10月10日，搭载“蛟龙”号载人潜水器的“深海一号”船抵达西太平洋东加罗林海盆作业区进行深海科考作业。

这是“蛟龙”号的第466次下潜作业，也是中国大洋100航次第二航段科学考察在这片区域进行的首个潜次，计划下潜深度约4500米。

来 源：中国新闻网

原标题： “蛟龙”号载人潜水器入海 计划下潜约4500米

本文转自：温州新闻网 66wz.com