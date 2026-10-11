中国新闻网 2026-10-11 10:25:30

据日本《赤旗报》近日报道，日本警察厅资料显示，自1989年至2026年5月，日本警方查处涉及驻日美军及其家属等相关人员的刑事案件共4998起，其中2447起发生在冲绳县，占总数的49%。

据日本《赤旗报》近日报道，日本警察厅资料显示，自1989年至2026年5月，日本警方查处涉及驻日美军及其家属等相关人员的刑事案件共4998起，其中2447起发生在冲绳县，占总数的49%。

据报道，上述时间段内，杀人、抢劫、放火、强奸等恶性案件共266起，其中冲绳县129起、神奈川县67起、东京都34起。

报道还称，冲绳县面积仅占日本国土面积约0.6%，却集中了约七成的驻日美军专用设施面积。当地涉驻日美军刑案数量持续上升，2025年达到101起。

报道说，沉重的基地负担与美军相关人员犯罪多发直接相关，但日美两国政府未采取切实有效的应对措施。

据此前报道，冲绳县警方10月4日逮捕了美国士兵德文·巴拉德。巴拉德现年20岁，隶属驻扎在美军普天间基地的美国海军陆战队。他涉嫌3日在冲绳县那霸市一家酒店杀害一名日本女性，并抢走被害人的钱包等物品。案件引发日本民众强烈愤怒。

来 源：中国新闻网

原标题： 日媒：日本警方37年间查处涉驻日美军刑案4998起

本文转自：温州新闻网 66wz.com