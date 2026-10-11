央视新闻 2026-10-11 10:28:02

2027年考研预报名进行中，报名流程全新升级，有哪些新变化？一起了解。

2027年考研预报名进行中，报名流程全新升级，有哪些新变化？一起了解。

2027年考研的同学们注意啦！报名迎来两大重磅优化：

第一个大变化：报名、确认二合一，告别两次操作！

往年研考报名，分网上报名、网上确认两个独立阶段，考生需要分时段两次登录系统，很容易因为遗忘错过确认节点。从2027年研考开始，将实行网上报名和网上确认一体化。考生在网上报名填写个人信息、报考志愿的同时，就可以直接提交报考点需要的所有核验材料，绝大多数考生一次登录、一次提交即可完成报名，真正实现“一次办好”。

少数材料不齐全、不符合规范的考生，报考点将通过官方通知提醒补充材料，补齐后即可正常完成报名。

第二个重磅优化：不用自备证件照！学信网App在线标准化拍照。

以往考生需要自行准备、上传报名照片，不仅可能增加考生的经济成本，还容易出现因美颜过度、画质不达标等问题，影响身份核验，导致返工。

今年照片采集模式全面升级。系统会实时智能检测拍摄光线、角度，实时提示调整，从源头保证照片规范、真实、合规。

最后提醒大家，关键报名时间千万别记错。预报名从10月9日到10月12日，正式报名是10月15日到10月24日，每天开放时间为9点到22点。

来 源：央视新闻

原标题： 2027研考考生注意！报名确认二合一，不用自备证件照

记者 高晨源 张喆

本文转自：温州新闻网 66wz.com