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巴勒斯坦将于2027年9月同步举行总统和立法选举

央视网 2026-10-11 10:29:26
当地时间10日，据巴勒斯坦方面消息，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯当天颁布总统令，宣布将于2027年9月11日同步举行巴勒斯坦总统和立法选举。

　　△巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯（资料图）

　　当地时间10日，据巴勒斯坦方面消息，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯当天颁布总统令，宣布将于2027年9月11日同步举行巴勒斯坦总统和立法选举。

　　消息称，该决定是根据巴勒斯坦解放组织执行委员会的决定作出的。新颁布的总统令同时取消了此前关于在2026年11月28日举行立法选举的总统令。（总台记者 赵兵）

来　源：央视网

原标题： 巴勒斯坦将于2027年9月同步举行总统和立法选举

本文转自：温州新闻网 66wz.com

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