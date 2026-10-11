尚无中国公民伤亡报告 中国驻沙特大使馆公布应急电话
央视网 2026-10-11 10:30:34
沙特民航总局发布公告确认，10日下午利雅得哈立德国王国际机场遭袭事件已造成12人死309人伤，死伤者包括多国公民（目前尚无中国公民伤亡报告）。沙官方报告达曼机场等地也于10日夜遭袭。利雅得哈立德国王国际机场机场仍暂停运营，全国多地机场出现大面积异常。
10月11日凌晨，沙特民航总局发布公告确认，10日下午利雅得哈立德国王国际机场遭袭事件已造成12人死309人伤，死伤者包括多国公民（目前尚无中国公民伤亡报告）。沙官方报告达曼机场等地也于10日夜遭袭。利雅得哈立德国王国际机场机场仍暂停运营，全国多地机场出现大面积异常。
中国驻沙特使领馆再次提醒在沙中资机构和中国公民牢固树立风险防范意识，减少非必要外出，保持冷静，确保人身安全。有乘飞机出行计划的旅客请与有关航司保持密切联系，以免影响行程。拟来沙特转机的中国公民慎重考虑当前沙航空状况。严格遵守当地法律法规，切勿拍摄、发布或传播任何与沙特政府机关和军事单位、外国使领馆、军事活动或遭受袭击等相关照片和视频。
沙特当地应急电话：报警 999（利雅得、麦加、麦地那、东部省为911）；交通意外 993；救护车 997；火警 998。
外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308 或 +86-10-65612308。
驻沙特使馆领事保护协助电话：+966-11-4831590。
驻吉达总领馆领事保护协助电话：+966-508399809。
来 源：央视网
原标题： 尚无中国公民伤亡报告 中国驻沙特大使馆公布应急电话
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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