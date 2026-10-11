新华社 2026-10-11 11:05:00

“伟大远征——中国工农红军长征档案展”集中展出以中央档案馆馆藏为主的230余份珍贵长征档案文献，多份档案属首次面向公众展出。

“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”汇集17家文博档案单位的273件（套）展品，通过展示红军的钉子布鞋、半截皮带、袖珍党旗等实物，直观还原极端恶劣环境下红军的艰苦斗争历程，展览打造翻越夹金山、穿越松潘草地等沉浸式场景，实现文物、场景、叙事深度融合。

10月10日，参观者参观“伟大远征——中国工农红军长征档案展”。

10月10日，参观者参观“伟大远征——中国工农红军长征档案展”。

“伟大远征——中国工农红军长征档案展”现场设有互动装置，参观者可通过听筒收听经复原演唱的红军长征时期创作的革命歌曲（10月10日摄）。

10月10日，在“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”展厅内，参观者通过模拟场地沉浸式体验“雪山”场景。

“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”展厅内陈列的“红军战士过雪山时穿的钉子布鞋”文物展品（10月10日摄）。

10月10日，在“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”展厅内，参观者通过模拟场地沉浸式体验“草地”场景。

10月10日，在“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”展厅内，讲解员结合文物向参观者讲述红军长征时翻雪山过草地的历史。

“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”展厅内陈列的“中国工农红军长征胜利系列纪念封”等展品（10月10日摄）。

10月10日，参观者参观“雪山草地——纪念中国工农红军长征胜利90周年文物专题展”。

来 源：新华社

原标题： 中国共产党历史展览馆推出两大长征主题展

记者 李贺 摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com