瑞安市委书记李剑锋专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作：以实实在在的成效造福于民

瑞安发布 2026-10-11 13:00:49

10月10日，瑞安市委书记李剑锋专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，并开展“督接一体”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持民有所呼、我有所应，纵深推进集中整治工作走在前、作示范，为瑞安经济社会高质量发展提供坚强保障。

10月10日，瑞安市委书记李剑锋专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，并开展“督接一体”工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于整治群众身边不正之风和腐败问题的重要指示批示精神，牢固树立和践行正确政绩观，坚持民有所呼、我有所应，纵深推进集中整治工作走在前、作示范，为瑞安经济社会高质量发展提供坚强保障。

在市公安局巡特警大队新营区，李剑锋实地察看警员们的办公、备勤、训练和生活情况，听取深化扫黑除恶专项斗争及‌基层“六霸”整治工作推进情况的汇报。他要求，大队要保持严打高压态势，发挥好应急处突、巡逻防控职能，全力挤压违法犯罪空间，守护社会安定、百姓安宁。

在新湖春晓小区，李剑锋走访察看妇女儿童驿站、消控室等区域，与物业负责人、业委会成员深入交流，详细了解物业机构运营、家政服务保障、社区活动组织等情况。李剑锋叮嘱相关部门和运营方，要紧盯当前民生关切，规范物业专项维修资金管理，进一步提高服务效能和水平，把群众家门口的“关键小事”办实办好。

在市社会治理中心，李剑锋开展接访活动，面对面听取来访群众诉求，与属地和相关部门负责人现场研究化解路径，推动案结事了、事心双解。

调研中，李剑锋主持召开工作汇报会，分别听取市纪委市监委、市信访局、飞云街道工作情况汇报。他指出，整治群众身边不正之风和腐败问题，是党中央作出的重大决策部署。今年是三年集中整治的攻坚决战之年，要坚持思想认识再深化，牢固树立和践行正确政绩观，以“走在前、作示范”的定位标准，围绕服务中心大局，用心用情走好新时代群众路线。

李剑锋强调，要坚持集中整治再加力，把群众满意度作为检验工作的标准，坚持从“小切口”入手，推动从解决“一件事”向治理“一类事”跃升；要坚持靶向攻坚再突破，聚焦民生领域信访问题治理，落实领导干部包案化解和接访下访制度，积极化解难题、抓好源头预防；要坚持基层基础再夯实，压紧压实责任，强化机制保障，以强大的工作合力落实各项过硬举措，以实实在在的整治成效取信于民、造福于民。

市领导徐龙升、葛震海、金丽云等分别参加相关活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋专题调研群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作：以实实在在的成效造福于民

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com