洞头发布 2026-10-11 13:56:00

这个秋日约上闺蜜好友来洞头打卡梦幻粉黛花海把海岛限定浪漫尽数装进相册。

秋风乍起

洞头粉黛乱子草浪漫上线

如烟似雾的花穗随风翻涌

编织出属于海岛秋天的梦幻秘境

趁着花期正好，来洞头

奔赴这场限定粉紫色浪漫~

拍友@航拍洞头

踏入洞头国际放生台潮汐公园

仿佛进入粉紫色的童话世界

一簇簇花穗层层叠叠

顺着地势绵延铺开

远远望去，宛若一片粉紫色雾海

轻盈蓬松、仙气十足

海风掠过海岸线

大片粉色草浪层层起伏

为秋日山海镀上治愈柔光满目柔粉抚平疲惫烦忧只余下满心松弛与惬意

拍友@我是赖春天

这里的机位自带惊喜蓝天、碧海与花海同框入镜氛围感独一无二无需费心寻找角度随手一拍都是大片，温柔又高级

拍友@我是赖春天

打卡完粉黛花海

沿着滨海栈道慢行便可移步东岙沙滩吹习习海风，听阵阵浪涛感受海岛秋日漫步的美好

导航提示

自驾可导航至

洞头国际放生台

沿通往东岙沙滩的栈道漫步前行

便可抵达洞头国际放生台潮汐公园

温馨提示

粉黛乱子草属于景观植物

花穗为粉紫色云雾状

其茎秆纤细脆弱

观赏时切勿踩踏花丛

共同守护这份秋日浪漫

这个秋日约上闺蜜好友来洞头打卡梦幻粉黛花海把海岛限定浪漫尽数装进相册

来 源：洞头发布

原标题： 超出片！被这里“粉”到了！

本文转自：温州新闻网 66wz.com