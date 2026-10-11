10月需防范这几类传染病 中疾控发布健康提示

央视新闻客户端 2026-10-11 14:44:45

中国疾控中心提示，本月需重点关注新冠、流感等呼吸道传染病，登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等蚊媒传染病，埃博拉病毒病，发热伴血小板减少综合征，猴痘；学校和托幼机构需要注意预防手足口病、水痘、诺如病毒胃肠炎、流感、新冠病毒感染等常见传染病。

中国疾控中心提示，本月需重点关注新冠、流感等呼吸道传染病，登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等蚊媒传染病，埃博拉病毒病，发热伴血小板减少综合征，猴痘；学校和托幼机构需要注意预防手足口病、水痘、诺如病毒胃肠炎、流感、新冠病毒感染等常见传染病。

新型冠状病毒感染、流感等呼吸道传染病

当前我国新型冠状病毒感染疫情处于低水平流行，南方流感疫情有所上升。车站、机舱、景区、宴席等人群密集场所流感、新冠等呼吸道传染病风险增加。

主要建议

1.保持良好的卫生习惯。咳嗽或打喷嚏时用纸巾、毛巾或肘部遮挡口鼻；勤洗手，尽量避免用手触摸眼、鼻、口；居家每天开窗通风2~3次；均衡饮食，适量运动，充足休息。

2.科学佩戴口罩。有呼吸道症状者，建议在车站、机舱、景区等人群密集场所佩戴口罩。

3.重点人群防护。老年人、婴幼儿、孕产妇、慢性病患者和免疫抑制人群是感染后重症风险高的人群，建议接种流感疫苗。

4.出现症状及时处置。出现发热、咳嗽等症状时，尽量避免参加集体活动，及时就医。

登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病等蚊媒传染病

登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病经伊蚊叮咬传播。

登革热常见症状为发热、疲乏、厌食、恶心、“三痛”（头痛、眼眶痛、肌肉和关节痛）和“三红”（面部、颈部、胸部潮红）。基孔肯雅热常见症状为发热、皮疹、关节疼痛（多累及手足小关节），部分患者疼痛持续数周。寨卡病毒病常见症状为发热、皮疹、结膜炎、肌痛、关节痛等，部分感染者可出现格林巴利综合征，孕妇感染可引起新生儿小头畸形。

主要建议

1.避免蚊子叮咬。前往有伊蚊分布的地区时，应在室内安装防蚊纱门窗，使用蚊香、电蚊香液，睡觉时检查蚊帐完整性，避免蚊虫进入。外出尽量穿浅色长袖长裤，涂抹含有避蚊胺（DEET）、羟哌酯（派卡瑞丁/Picaridin）或驱蚊酯（IR3535）等成分的驱避剂，将裤脚扎紧或塞入袜子内。

2.灭蚊，清理蚊虫滋生地。室内可使用杀虫气雾剂、电蚊拍、灭蚊灯等工具进行灭蚊。定期清除家庭和单位内的各种积水，包括及时换水清洗水养植物、翻盆倒罐，清理阳台、天台、房前屋后的闲置容器以及定期疏通沟渠、填平洼坑等。

3.及时就医。若出现发热、皮疹、关节和肌肉疼痛等症状，及时就医，并向医生详细说明近期的旅行史和蚊虫叮咬史。

4.关注流行区疫情。若计划前往东南亚、非洲、南美洲等流行区，出行前务必查询当地疫情信息，并做好充分的驱蚊防蚊准备。归国后14天内应进行健康监测，密切关注自身健康状况。孕妇和备孕女性应避免前往寨卡病毒流行地区。

埃博拉病毒病

埃博拉病毒病由埃博拉病毒引起。主要通过接触患者或感染动物的血液、体液、分泌物、排泄物及其污染物而感染。常见症状为发热、极度乏力、呕吐、腹泻、出血和多脏器损害。

主要建议

1.公众应尽量避免前往存在埃博拉病毒病疫情流行风险的国家和地区。确需前往的，旅行期间，避免前往疫情高风险区域；避免接触野生动物、可疑病患及其污染物品和环境等；尽量避免前往人群密集场所，确需前往的，应避免与他人直接肢体接触；保持良好卫生习惯，加强手卫生。出现发热、呕吐、腹泻、出血等症状时，及时就医或寻求中国医疗队帮助。回国途中如出现相关症状，请主动向机组、口岸工作人员报告。

2.提高主动就医意识。从疫情风险地区回国后，应连续21天做好自我健康监测，一旦出现发热、头痛、腹泻、呕吐、腹痛、不明原因出血等可疑症状，应立即就医，并主动告知医生个人旅行史、接触史，配合做好排查处置。

猴痘

猴痘由猴痘病毒引起。主要通过直接接触患者的病变皮肤或黏膜传播，也可通过接触被污染的物品传播，常见接触方式包括家庭内密切接触、医疗护理接触等。常见症状为发热、皮疹、淋巴结肿大等。

主要建议

1.了解猴痘防控知识，增强自我防护意识，保持良好卫生习惯。

2.避免与猴痘患者或有可疑症状者密切接触，出现疑似症状应及时就医，并告知医生可疑接触史。

3.前往猴痘流行地区，应提前了解目的地猴痘疫情情况，做好个人防护。

4.遵守国家出入境管理相关规定，配合做好出入境检疫工作。

发热伴血小板减少综合征

发热伴血小板减少综合征是一种由发热伴血小板减少综合征病毒引起的急性传染病，主要通过蜱叮咬传播，接触有出血表现的病人和遗体也可被感染。主要临床表现为发热、血小板及白细胞减少等，常伴随乏力、恶心、呕吐等，部分病例有头痛、肌肉酸痛、腹泻等。我国发热伴血小板减少综合征以散发为主，全年均可发病，多发于春夏季，户外劳动者、野外活动者、患者的陪护家属感染风险较高。

主要建议

1.避免蜱虫叮咬。尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间坐卧。

2.外出时尽量穿着长袖上衣与长裤，将裤脚扎紧或塞入袜子内。进行园艺、采茶、放牧等农业林业牧业活动前，可使用含有氯菊酯的产品处理衣物和装备。氯菊酯可用于处理靴子、衣物和露营装备，并通过多次喷洒以保持保护效果，或可购买使用氯菊酯处理过的衣服和装备。裸露的皮肤涂抹驱避剂，包括避蚊胺、羟哌酯或驱蚊酯等，遵循产品说明使用。

3.疫情高发地区，如有亲属出现发热、出血等表现，应尽快将其送医，并避免在无防护情况下对患者进行护理；若患者不幸离世，应避免在无防护状态下处理遗体。

学校和托幼机构常见呼吸道和肠道传染病

学校和托幼机构需要重点预防流感、手足口病、水痘、诺如病毒胃肠炎、新冠病毒感染等传染病。

主要建议

1.教会孩子“七步洗手法”，饭前便后、接触公共物品后认真洗手。

2.教室、宿舍每天通风2~3次，每次不少于30分钟。

3.鼓励家长带孩子接种当季流感疫苗。

4.如果孩子出现发热、咳嗽、咽痛、手/足/口腔疱疹、呕吐、腹泻等症状，不要带病上学，及时就医。

5.学校食堂严格落实食品留样和餐具消毒制度。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 10月需防范这几类传染病 中疾控发布健康提示

本文转自：温州新闻网 66wz.com