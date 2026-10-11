新华社 2026-10-11 14:47:17

10月12日，水星将迎来2026年最后一次东大距，这也是本年度最后一次在傍晚观测水星的机会。天文科普专家介绍，本次大距发生时，水星地平高度偏低，日落后不久就会沉入地平线，观测窗口期十分短暂，属于“限时天象”。有兴趣挑战的天文爱好者记得把握时机打卡。

10月12日，水星将迎来2026年最后一次东大距，这也是本年度最后一次在傍晚观测水星的机会。天文科普专家介绍，本次大距发生时，水星地平高度偏低，日落后不久就会沉入地平线，观测窗口期十分短暂，属于“限时天象”。有兴趣挑战的天文爱好者记得把握时机打卡。

2026年6月16日，水星东大距。这是6月13日在北京市西城区拍摄的水星。（王俊峰 摄）

水星是太阳系中最小的行星，也是离太阳最近的行星。从地球上看，水星常年伴随太阳，大多时候淹没在太阳光辉中，极难观测，堪称太阳系“最难捕捉的行星”。只有当水星与太阳的距角达到最大值，也就是发生大距时，人们才更容易看到它。每次大距，水星和太阳的距角在18度至28度之间。一般来说，距角越大，获得良好观测条件的可能性越高。

大距有东大距和西大距之分。水星在太阳东边称为东大距，在太阳西边称为西大距。东大距时，水星在黄昏时的西方低空出现；西大距时，水星在黎明时的东方低空现身。

2025年12月8日，水星西大距。这是12月15日在广东省中山市拍摄的水星。（汉玲 摄）

中国天文学会会员、天津市天文学会理事杨婧介绍，观测水星的难易程度，不只取决于水星和太阳的距角，日出或日落时水星的地平高度也很关键。本次东大距，水星距角虽然达到25度，但日落时地平高度不足10度，容易被楼房、树木遮挡。

观测水星不限于东大距当天，前后一周都有观测机会，但需要晴好通透的天气，同时要避开楼房、树木等地物遮挡。杨婧提示，日落后半小时左右是最佳观测时段，此时天色刚刚转暗，水星还未沉入地平线，而待到夜幕完全变黑，水星就基本已经落下了，难以寻觅。

杨婧特别提醒，由于水星距离太阳很近，一定要等到日落后再使用双筒望远镜或小型天文望远镜观测，否则，望远镜指向太阳，会对眼睛带来不可逆的损害。

来 源：新华社

原标题： 10月12日傍晚，记得抬头看！

本文转自：温州新闻网 66wz.com