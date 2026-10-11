潮新闻 2026-10-11 15:00:24

在顺溪古街邂逅西游市集，在南雁山水中开启“仙游记”，在“杰森部落·瀑布咖啡”感受电音潮玩……刚刚过去的国庆假期，平阳文旅市场亮点纷呈。依托优质山水生态与深厚人文底蕴，平阳推出“‘音’为喜欢，‘乐’在平阳”主题系列活动，融合国风山水、潮流电音、田园休闲、红色研学等多元业态，以传统风貌碰撞新潮玩法，打造全时段假日体验，吸引各地游客纷至沓来，沉浸式感受县域文旅的魅力与活力。

在顺溪古街邂逅西游市集，在南雁山水中开启“仙游记”，在“杰森部落·瀑布咖啡”感受电音潮玩……刚刚过去的国庆假期，平阳文旅市场亮点纷呈。依托优质山水生态与深厚人文底蕴，平阳推出“‘音’为喜欢，‘乐’在平阳”主题系列活动，融合国风山水、潮流电音、田园休闲、红色研学等多元业态，以传统风貌碰撞新潮玩法，打造全时段假日体验，吸引各地游客纷至沓来，沉浸式感受县域文旅的魅力与活力。

南雁荡山东西洞景区。平阳县融媒体中心供图

山水焕古韵 沉浸式体验燃动“大南雁”

山水美景化作世外桃源，传统观光景区转型为沉浸式度假胜地。假期里，大南雁片区推出的“宠出南雁，圣在顺溪”主题活动成为平阳文旅一大亮点。

顺溪古街上，西游市集烟火氤氲，美猴王NPC穿梭街巷与游客趣味互动，主题闯关、游园打卡氛围感十足；知音涧峡谷清幽雾绕，游客沿栈道缓步漫游，驻足山间观景休憩，尽享山野静谧；仙宠乐园内萌宠巡游热闹上演，孩童与萌宠近距离互动，处处欢声笑语。夜幕降临，山水实景剧精彩上演，为观众带来唯美震撼的夜间视听盛宴。“山水云雾搭配西游主题，特别好玩，全家游玩体验特别舒心。”来自瑞安的游客黄先生感慨道。

仙宠乐园。平阳县融媒体中心供图

与此同时，南雁荡山东西洞景区同步开启“仙凡大荟，南雁初逢”国风盛会，依托本土IP《仙游记》打造秘境场景，仙门祈福、汉服巡游、非遗手作等体验项目丰富多样，让游客在青山碧水间沉浸式领略国风韵味。

“节庆既要集聚短期人气，更要沉淀长效吸引力。”平阳县兴阳集团相关负责人表示，本次国庆活动打破传统单一观光模式，深挖平阳山水人文底蕴，通过场景创新，推动游客从“看风景”向“入场景”深度体验转变。

南雁仙游记。平阳县融媒体中心供图

潮玩入乡野 时尚业态激发消费新活力

当潮流业态碰撞传统乡村，当青春浪潮激活乡野风光，一幅充满活力的文旅新图景在平阳大地徐徐展开。

南雁镇杰森部落·瀑布咖啡打造旷野EDM派对，将潮流电音舞台搬进山谷溪畔，DJ演绎、野性火舞秀轮番上演，漫天泡泡烘托出浪漫山野氛围，吸引众多年轻游客前来，解锁松弛解压的新潮度假方式。“在瀑布山谷体验电音派对，自然风光混搭潮流玩法，新颖又治愈。”来自苍南的游客周同学和好友结伴打卡，连连点赞平阳新潮文旅业态。

“杰森的部落·瀑布咖啡”打造旷野EDM派对。平阳县融媒体中心供图

昆阳镇上林垟码头同样热闹非凡，平阳国际流动艺术节热度高涨。机车巡游、世界音乐、即兴舞蹈轮番登场，匹克球、水上泛舟、田园大地餐桌适配不同群体游玩需求。夜色渐浓，火舞演绎、漂浮舞台SALSA派对点亮河畔夜景，游客伴着晚风与歌声自在起舞，沉浸式享受乡村微度假的惬意时光。

田园绘烟火 亲子研学点燃假日新热潮

“带孩子走进田野感受丰收氛围，游玩又育人，假期过得充实有意义。”亲子研学游成为不少家庭的假日首选。水头镇云知稻亲子农庄变身金色童趣乐园，丰收市集、草垛趣味运动、网红风车景观氛围感拉满，小丑巡游、魔幻泡泡秀、平阳提线木偶等特色演艺接连上演。不少家长带着孩子走进田间地头，沉浸式体验秋收劳作，在亲近自然的过程中研学求知、增长见识。

腾蛟镇苏步青故里景区推出国庆特色专场，非遗市集、趣味巡游热闹开市，人形机器人武术展演、机器狗趣味互动等科技创意表演新颖吸睛，实现传统人文与现代科技巧妙融合。同时，平阳还串联四大红色教育阵地，打造精品红色研学线路，研学团队、亲子家庭踏寻红色足迹、感悟峥嵘岁月，特色文创互动让红色文化可观可感、润物无声。

假期期间，平阳同步优化文旅配套服务，线上打卡抽奖、景区文创展销、民宿特色手作等惠民举措全面落地，持续提升游客出游舒适度与满意度。“这次国庆长假只是一个开端，后续还有更多好玩好看的活动等待大家来解锁。”据介绍，“‘音’为喜欢，‘乐’在平阳”主题系列活动将持续到12月，期间，游客还可以通过“阳阳伴我游”小程序在游玩过程中收集音符赢取文创“壕”礼。

下一步，平阳还将持续立足本土资源禀赋，统筹山水风光、传统文化、潮流创意与红色底蕴，丰富全年龄段文旅产品供给，持续挖掘文旅产业潜力，助力全域文旅高质量融合发展。

来 源：潮新闻

原标题： “潮”涌山海 “乐”游平阳 多元业态点燃平阳假日文旅新热潮

通讯员 赵哲璐 记者 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com