“转角有戏”名家专场走进街巷 温州“艺术时光”推动公共文化从“有”向“好”跃升

温州晚报 2026-10-11 16:14:00

温州新增文化新品牌——“五马·艺术时光”，其最大特色是将原本仅在剧场开展的名家专场演出，搬迁至城市街头举办。作为温州“文艺赋美”工程的升级项目，“艺术时光”主打精品化路线：该工程前三年以广覆盖为建设方向，在公园、广场、街巷等各类空间随处都可开展演出，主打日常化与便民化；而“艺术时光”项目通过邀请名家、打造精品内容，将街头演出的专业水准提升至新高度。

温州新增文化新品牌——“五马·艺术时光”，其最大特色是将原本仅在剧场开展的名家专场演出，搬迁至城市街头举办。作为温州“文艺赋美”工程的升级项目，“艺术时光”主打精品化路线：该工程前三年以广覆盖为建设方向，在公园、广场、街巷等各类空间随处都可开展演出，主打日常化与便民化；而“艺术时光”项目通过邀请名家、打造精品内容，将街头演出的专业水准提升至新高度。

以广覆盖打基础、以精品化提质量，双轨并行之下，温州公共文化服务正逐步实现从“有没有”向“好不好”的跨越。

两场活动

探索形成全新运行模式

“艺术时光”与普通惠民演出的区别体现在哪里？

温州市文化馆负责人介绍：“核心差异不在于演出场地，而在于内容供给。每场活动都经过精心策划，均邀请名家出演，涵盖声乐、器乐、戏曲、原创舞台剧等各类艺术形式，现场采用‘演出+访谈’的呈现形式，在表演之外设置互动环节。”

项目开展至今已举办两场活动，均收获良好社会反响。首场为冯一洵、马云凯组成的FM48组合音乐专场，该组合曾获得央视《星光大道》周冠军、季度四强，当晚演出通过国家公共文化云等平台开展现场直播，全网累计超13万人次在线观看。第二场为陶慧敏越剧专场，陶慧敏作为温籍著名艺术家，返乡登上街头舞台，与家乡民众共度中秋，活动还邀请本地专业戏曲演员与少年戏迷助演，环节中穿插温州话互动内容，现场观众反响热烈，掌声不断。有不少观众从县域专程赶来，在家门口就能欣赏高水准越剧专场，都表示体验极佳。

两场活动举办后，“艺术时光”的运行模式已基本成型：挖掘本土知名艺术家资源，以优质内容聚集人气，通过访谈拉近艺术与民众的距离。

项目基础

源自三年“文艺赋美”工程积累

“艺术时光”项目能够顺利推进，并非凭空而来，其根基是前三年“文艺赋美”工程打下的扎实基础。

2022年该工程启动时，最大的转变是不再将活动局限于文化馆、文化礼堂等固定场所，建设思路十分清晰：群众在哪里，公共文化服务就延伸到哪里。

全市以20个浙江省“文艺赋美”街头演艺精品点位为核心支点，将舞台搭建在街头、河畔、商圈、露台、村口等各类空间，活动空间放开后，各类文化活动的呈现形式也更加多样。

温州市文化馆三楼市民文化露台，是由闲置平台改造而成的群众文化场所，每周固定开展2场文艺演出，涵盖流行、民谣、爵士、传统戏曲等各类艺术形式，目前已经成为周边居民饭后休闲的热门选择。

鹿城禅街多处闲置骑楼被改造为街头音乐角，民谣演出与快闪活动实现常态化开展，今年以来已累计举办87场，吸引20万人次驻足观看，改造前此处仅为行人通行区域，如今不少民众下班都会特意绕路前来停留休闲。

公园路古戏台的改造变化更为显著，今年6月完成改造后，戏台前方增设了一条10米长的T台，直接延伸至观众区域，一改以往“台上表演、台下观看”的传统模式，演员可直接走到观众身边，目前瓯剧、永昆、越剧、鼓词等各类本土曲艺均在此轮番上演。

今年9月，朔门古港周达观展览馆旁举办“潮起朔门”首演活动，以双面大鼓搭配古筝作为开场，原创歌曲、民乐、瓯剧选段依次登台，音乐响起后，过往行人纷纷驻足观看。鹿城区文化馆馆长吴怡介绍，“潮起朔门”后续将定期安排演出，馆内“文艺赋美”团队已涵盖戏曲、乐队、民乐等多种艺术类型，同时已对接温州市瓯剧艺术研究院，为后续演出提供支持。

扎根街头日常，坚守文艺本色；汇聚名家精品，抬升艺术高度，基础底色与品质高度相融，推动城市公共文化事业持续发展。

有限经费下

如何办好公共文化活动

举办公共文化活动，经费保障是无法回避的问题，温州采取的办法是：由政府搭建平台，引导社会民间力量共同参与。

一方面，组织各县（市、区）文化馆开展“文艺走亲”，推动演出队伍跨区域交流演出，整合盘活全市文艺资源，无需各区域从零开始筹备活动。

另一方面，吸纳社会民间力量参与项目，文化馆通过“梦想共创人”项目吸纳彩虹堂艺校、弯月乐队等社会培训机构与民间文艺团体，进入街头舞台定期开展演出，无需政府全额保障经费，也可持续产出优质公共文化内容。

“艺术时光”品牌成型后，也不会仅局限于五马历史文化街区开展活动。据了解，下一步该品牌将向各县（市、区）延伸，落地到各景区、商圈、文化点位，每个落地点位结合本地名人资源与文化特色打造专属内容，不搞“一刀切”。

温州市文广旅局公共服务处处长金照表示：“我们正在优化完善相关工作方案，计划到2028年在全市全域布局‘转角有戏’沉浸式展演场景，打造‘没有围墙的剧院、随处可遇的艺术’品牌，最终形成‘转角有戏，处处见美’的城市文化氛围。这一目标的落地，离不开‘文化馆引领+专业院团支撑+培训机构补充+文艺爱好者登台’的演出共同体持续成熟完善，也需要富有地域特色的文旅服务新场景不断迭代更新，以此保障文艺赋美演出常态化、动态化、可持续运营，实现社会效益与经济效益双丰收。”

从“在场馆等观众”到“把演出送到群众身边”，从广覆盖的快闪演出到高水准的专场演出，温州公共文化服务的转变，正于城市的一街一巷中逐步发生。

市民在温州街头行走时，若偶遇一段乐曲，驻足观赏一场演出并获得不错的体验，这便是“文艺赋美”最实在的呈现形态。

来 源：温州晚报

原标题： “转角有戏”名家专场走进街巷 温州“艺术时光”推动公共文化从“有”向“好”跃升

记者 潇瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com