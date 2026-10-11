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温州晴好天气持续！昼夜温差大，注意添衣！

温州发布 2026-10-11 16:20:41
预计未来一周，温州以晴好天气为主，气温也将维持在一个稳定的状态。

　　据市气象台消息

　　预计未来一周

　　温州以晴好天气为主

　　气温也将维持在一个稳定的状态

　　最低气温19～20℃

　　最高气温预计30℃上下

　　昼夜温差大，有近10℃的温差

　　气温起伏明显

　　建议大家早晚出门多加一件衣服

　　采用“洋葱式”穿衣法

　　三垟湿地 刘伟 摄

　　“洋葱式”穿衣法，即像洋葱一样层层叠加式穿搭，这样穿衣能在保证足够温暖的同时还方便穿脱，不至于着凉或出汗。

　　内层：排汗功能好的衣服；

　　中层：毛衣、绒衫等保暖性强的衣服；

　　最外层：防水、防风等材质的衣服。

　　近期晴多雨少

　　适合洗晒和出游

　　需要注意的是

　　持续晴燥，森林火险等级高

　　切记不要在林区烧烤野炊

　　严防森林火灾

　　市区逐日天气播报

　　10月11日（周日）：

　　晴到多云  20～30℃

　　10月12日（周一）：

　　晴到多云  21～30℃

　　10月13日（周二）：

　　晴到多云  21～30℃

　　10月14日（周三）：

　　晴转多云  20～29℃

　　10月15日（周四）：

　　多云到阴，局部有小雨  20～26℃

　　10月16日（周五）：

　　多云到阴，局部有小雨  20～27℃

　　10月17日（周六）：

　　多云到阴  21～30℃

来　源：温州发布

原标题： 温州晴好天气持续！昼夜温差大，注意添衣！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑： 潘涌燚审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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