温州晴好天气持续！昼夜温差大，注意添衣！
据市气象台消息
预计未来一周
温州以晴好天气为主
气温也将维持在一个稳定的状态
最低气温19～20℃
最高气温预计30℃上下
昼夜温差大，有近10℃的温差
气温起伏明显
建议大家早晚出门多加一件衣服
采用“洋葱式”穿衣法
三垟湿地 刘伟 摄
“洋葱式”穿衣法，即像洋葱一样层层叠加式穿搭，这样穿衣能在保证足够温暖的同时还方便穿脱，不至于着凉或出汗。
内层：排汗功能好的衣服；
中层：毛衣、绒衫等保暖性强的衣服；
最外层：防水、防风等材质的衣服。
近期晴多雨少
适合洗晒和出游
需要注意的是
持续晴燥，森林火险等级高
切记不要在林区烧烤野炊
严防森林火灾
市区逐日天气播报
10月11日（周日）：
晴到多云 20～30℃
10月12日（周一）：
晴到多云 21～30℃
10月13日（周二）：
晴到多云 21～30℃
10月14日（周三）：
晴转多云 20～29℃
10月15日（周四）：
多云到阴，局部有小雨 20～26℃
10月16日（周五）：
多云到阴，局部有小雨 20～27℃
10月17日（周六）：
多云到阴 21～30℃
来 源：温州发布
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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