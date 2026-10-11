温州发布 2026-10-11 16:20:41

预计未来一周，温州以晴好天气为主，气温也将维持在一个稳定的状态。

据市气象台消息 预计未来一周 温州以晴好天气为主 气温也将维持在一个稳定的状态 最低气温19～20℃ 最高气温预计30℃上下 昼夜温差大，有近10℃的温差 气温起伏明显 建议大家早晚出门多加一件衣服 采用“洋葱式”穿衣法 三垟湿地 刘伟 摄 “洋葱式”穿衣法，即像洋葱一样层层叠加式穿搭，这样穿衣能在保证足够温暖的同时还方便穿脱，不至于着凉或出汗。 内层：排汗功能好的衣服； 中层：毛衣、绒衫等保暖性强的衣服； 最外层：防水、防风等材质的衣服。 近期晴多雨少 适合洗晒和出游 需要注意的是 持续晴燥，森林火险等级高 切记不要在林区烧烤野炊 严防森林火灾 市区逐日天气播报 10月11日（周日）： 晴到多云 20～30℃ 10月12日（周一）： 晴到多云 21～30℃ 10月13日（周二）： 晴到多云 21～30℃ 10月14日（周三）： 晴转多云 20～29℃ 10月15日（周四）： 多云到阴，局部有小雨 20～26℃ 10月16日（周五）： 多云到阴，局部有小雨 20～27℃ 10月17日（周六）： 多云到阴 21～30℃ 来 源：温州发布 原标题： 温州晴好天气持续！昼夜温差大，注意添衣！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com

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