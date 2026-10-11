温度新闻 2026-10-11 16:25:21

温州网 十月的龙湾，暑气未消。龙湾两大高速项目建设现场也是热潮涌动。

甬台温高速改扩建工程温州大桥段、甬莞高速洞头支线温州湾互通工程同步进入攻坚，千余名建设者即便在国庆节假日期间，依然坚守施工一线，用实干抢抓秋季黄金施工期。

甬台温高速改扩建工程温州大桥段（G15沈海高速公路温州市北白象至南白象段改扩建工程龙湾段），项目起于乐清市北白象镇，终点位于瓯海区南白象枢纽北侧，路线全长约14.731千米，其中龙湾段5.5千米。

记者获悉，甬台温高速改扩建工程温州北白象至南白象段，目前整体进度已推进约66%，正式迈入主体结构施工阶段。国庆期间，仅龙湾段就有554名建设者分布在各重要工点，围绕关键节点开展桥梁维修加固与新建工程，统筹推进桩基、承台、墩柱、上部结构等工序施工，确保工程按计划推进。

“每一个节点都卡得很紧，假期反而是施工的黄金窗口。”现场相关负责人介绍，甬莞高速洞头支线温州湾互通已完成总进度约82%。桩基设计、承台设计已全部完成，地系梁、墩柱、盖梁设计接近目标，T梁架设已完成68%。

国庆期间，一标段529名施工人员编成12个小队，散布在各个工点。地系梁、墩柱、盖梁、T梁架设、互通匝道及路基等工序连续作业，现场机械轰鸣、车辆穿梭，几乎看不到停歇的间隙。

据悉，甬莞高速公路洞头支线温州湾互通（龙湾段），项目路线起点位于金丽温东延线高速公路机场枢纽，顺接金丽温高速东延线向东布设，终点与在建211省道霓屿至北岙段工程成T型交叉。其中龙湾段8.46千米（含温州湾新区3.8千米），主要工程规模为主线桥梁和温州湾新区互通1处，建设期为42个月。

“进度不断档、作业不停歇”，这十个字被刻进项目的进度条，也落在每一道工序的衔接里。

为确保国庆期间施工连续，各项目提前制定假期施工组织方案，科学调配人员、机械和材料，实行轮班作业、领导带班和24小时值班制度。管理人员、安全员、技术员和监理人员同步在岗，做到假期有人管、现场有人盯、问题有人处。

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原标题： 进度不打烊！龙湾两条高速大动脉提速

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