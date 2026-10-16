新华网 2026-10-16 10:26:38

记者从国新办16日举行的新闻发布会获悉，目前，第九届进博会各项筹备基本就绪，将有162个国家、地区和国际组织参与，4100余家境外企业参展，整体面积首次超过44万平方米。企业展中，美、德、英、法等国企业参展面积领跑，美国企业参展面积连续八届保持第一，较去年增加1500平方米。

来 源：新华网

原标题： 4100余家境外企业参展第九届进博会

记者：何晓、潘洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com